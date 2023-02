Ein Bauplatz als Mitgift

Unterbalbach. „Auf geht’s zum Bälmer Theater“ heißt es auch heuer wieder in Unterbalbach. Dort präsentiert die lokale Theatergruppe der DJK von Freitag 14. bis Sonntag 16. April in der Balbachhalle die Dreiakter-Komödie „Der ledige Bauplatz“ von Regina Rösch.

Die Familien von Karl-Otto Hufnagel (Bernd Kramer) und Hugo Koch (Tobias Fuchs) haben ein großes Problem: Ihre ledige „Tante Berta“ Greulich (Brigitte Garreis). Laut Testament ihres Vaters muss nämlich eine der beiden Schwestern Berta so lange bei sich im Haus behalten, bis diese einen Mann gefunden hat. Doch Berta liebt Bier, Schnaps und Zigarren weitaus mehr anstelle Wasser, Seife oder gar Arbeit. Außerdem sind für Berta Männer sowieso nicht mehr als ein lästiges Übel.

Bauplatz als Mitgift

Nachdem mit ihr ansonsten kein Staat zu machen ist, gibt die Verwandtschaft nicht nur eine Heiratsanzeige auf, sondern zusätzlich einen Bauplatz als Mitgift. Bald melden sich die ersten Interessenten, wobei die Brautschau nicht ohne Verwicklungen und Verwechslungen abläuft, was vor allem der neue Aushilfspfarrer Ludwig König (Sabine Eckert) zu spüren bekommt. Dieser unterschreibt schließlich im guten Glauben, ein Zimmer zu mieten, ahnungslos in Wirklichkeit einen Eheverpflichtungsvertrag.

Aber kaum ist Berta unter größten Anstrengungen an den Mann gebracht, geschieht etwas völlig Unvorhersehbares: Der Nachbar Franz Scharf (Sabine Korb) entdeckt auf Bertas Bauplatz eine Ölquelle und Berta gewinnt im Lotto. Allerdings hat keiner mit Berta und damit gerechnet, dass sie nun selbst einen Heiratskandidaten präsentiert.

Daraufhin versuchen die Verwandten mit allen erlaubten oder unerlaubten Mitteln zu retten, was noch zu retten sein könnte. Am Ende gibt es lediglich für Berta ein Happyend, für den schlauen Karl-Otto und den Großteil der Angehörigen bleiben hingegen nur mehr lange Gesichter.

Weitere Mitwirkende in dem Schwank sind Gudrun Gasser-Krebs, Christoph Schwantes, Corinna Dörr, Martina Hofmann und Karin Schewen. Unterstützt wird das Bühnenensemble von den beiden Souffleusen Carola Kramer und Roswitha Kraus.

Die Regie obliegt abermals Monika Schumann. Die studierte Sozialpädagogin mit Schwerpunkt Theaterpädagogik aus Königshofen bringt nicht nur reichhaltige Regieerfahrungen mit – unter anderem bei der Studiobühne in Bad Mergentheim –, sondern ist heuer zum vierten Mal Spielleiterin beim „Bälmer Theater“. Diese Aufgabe übte sie erstmalig 2019 sehr erfolgreich bei dem Historiendrama „Die brennende Burg“ anlässlich des 800-jährigen Ortsjubiläums in Unterbalbach. aus

Turbulente Komödie

„Eine sehr schöne, lustige erfrischende und turbulente Komödie, die auf entsprechend heitere Weise so manche Abgründe dieser Welt und der Menschen auftut“, kündigen Monika Schumann sowie Hauptorganisator und Ensemblesprecher Bernd Kramer an. Derzeit befindet sich die Laienschauspielgruppe bereits in der „heißen“ Probenphase.

Einerseits holpert es bislang hie und da an einigen Stellen, andererseits sind noch rund zwei Monate hin bis zu dem Wochenende der Premiere und den Aufführungen, auf die sich alle Schauspieler und sonstigen Beteiligten schon jetzt zuversichtlich freuen.

„Während alles andere teurer wird, hat die Bälmer Theatergruppe die Eintrittspreise von vormalig zehn Euro sogar etwas gesenkt und bietet ein Neun-Euro-Ticket an“, hebt Bernd Kramer zudem hervor.

Die Aufführungen der Komödie „Der ledige Bauplatz“ finden am Freitag, 14. und Samstag 15. April (jeweils 19.30 Uhr) sowie am Sonntag, 16. April (14.30 Uhr) in Unterbalbach in der dortigen Balbachhalle statt. Für Bewirtung mit Getränken und Snacks ist gesorgt, am Sonntagnachmittag gibt es zusätzlich Kaffee und Kuchen.