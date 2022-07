Kaum zwei Meter von der Kreisstraße 2800 nahe Messelhausen entfernt schlummerte dieser junge Rehbock am späten Sonntagmorgen tief und fest, ehe er vom zufällig vorbeikommenden FN-Reporter aus seinen Träumen gerissen wurde. Bevor er dann das Weite suchte, schien es so, als strecke er frech die Zunge in die Kamera.

© Klaus T. Mende