Ehrungen beim Anglersportverein Königshofen

Königshofen. Die Jahreshauptversammlung des Angelsportvereins Königshofen fand im Sportheim des SV statt. Dabei wurden auch langjährige sowie verdiente Mitglieder geehrt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nach dem Totengedenken ließ Vorsitzender Jörg Aeckerle 2022 noch einmal Revue passieren. Das Protokoll der Hauptversammlung vom Januar 2022 sowie der Vorstandssitzungen verlas Schriftführer Reiner Heinze.

Erinnert wurde an vereinsinterne Veranstaltungen wie die Aalnacht, das Hechtfischen mit dem Saukopfessen, die Teilnahme der Angler am „Zug der Freiheit“ während der Königshöfer Messe, die Weihnachtsfeier und die Beteiligung am „Lichterglanz“ am Goode.

Mehr zum Thema Jahreshauptversammlung Lob für Einsatzbereitschaft der Nassiger Wehr Mehr erfahren TSV Röttingen Teils jahrzehntelanges Engagement geehrt Mehr erfahren Geburtstag Mann der Tat hat viele Akzente gesetzt Mehr erfahren

Für die Gewässerwarte berichtete Wolfgang Rupp, über den Besatz in der Tauber sowie die Auswertung der Fangergebnisse in 2022. Auch Vergnügungsausschussvorsitzender Claus Bischoff verlas seinen Tätigkeitsbericht. Kassenwart Lothar Maninger gab einen Überblick über die gute finanzielle Lage des Vereins. Gerald Schwab, ebenso wie Marius Groß Kassenprüfer, bescheinigte eine Führung der Finanzen. Darauf entlastete die Versammlung den Vorstand einstimmig. Wie es hieß, können die Tageskarten für die Tauber bei der Firma Elektro Schweikert in Königshofen gekauft werden.

Folgende Mitglieder wurden für ihre langjährige Treue und ihr Engagement im Verein geehrt: Für 50 Jahre im Angelsportverein erhielten Willi Rupp, Günther Neckermann, Klaus Wystrop und Josef Holler die goldene Ehrennadel.

Der Landesfischereiverband Baden-Württemberg verlieh das silberne Ehrenzeichen an Bernd Tombek, das goldene Ehrenzeichen an Gerd Holler sowie das das große goldene Ehrenzeichen an Reiner Heinze. Der Deutsche Fischerei-Verband zeichnete mit dem großen silbernen Ehrenzeichen Erich Gärtner, Wolfgang Rupp und Jörg Aeckerle aus. Die silberne Ehrenmedaille erhielt Josef Holler. asv