Ehrennadel für Buchmann

Lauda-Königshofen. Unterbalbach hat einen neuen Ortsvorsteher. Bei der Sitzung des Gemeinderats am Montag in der Stadthalle in Lauda wurde der bisherige Amtsinhaber Andreas Buchmann von Bürgermeister Dr. Lukas Braun offiziell verabschiedet und sein Nachfolger Jürgen Segeritz eingeführt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zehn Jahre stand Buchmann ehrenamtlich an der Spitze des Ortschaftsrats. Seit 2004 gehörte er dem Gremium an, von 2009 bis 2011 war er bereits stellvertretender Ortsvorsteher. „Sie haben viele Projekte angestoßen“, würdigte Braun das große Engagement. Dabei verwies er auf die Reaktivierung der Partnerschaft mit dem ungarischen Radka, die Organisation der Volkstrauertage und der 800-Jahr-Feier 2019. Um die Sportanlagen im Ort habe er sich ebenso verdient gemacht, wie um die unter seiner Regie entstandene Wassertretanlage. Für seinen Einsatz in der Heimatgemeinde erhielt er Urkunde und Ehrennadel des Gemeindetags Baden-Württemberg.

Nach der Dankmedaille der Partnergemeinde Ratka war dies eine „weitere hohe Auszeichnung“ für Buchmann. Er sprach von Wehmut und Dankbarkeit für diese intensiven Jahre. „Für mich war dieses Ehrenamt immer eine Herzensangelegenheit.“ Dankbar sei er für die vielen Maßnahmen, die man in dieser Zeit habe umsetzen können, und die Begegnungen mit den Menschen, die sein Leben bereichert hätten. „Trotz des zeitlichen und ideellen Einsatzes gab mir mein Ehrenamt viel zurück.“

Buchmann sprach vom Spagat einer nicht idealen Kombination von Amtsleiter und Ortsvorsteher. „Bei Jürgen Segeritz wird Unterbalbach in guten Händen sein“, wünschte er seinem Nachfolger viel Glück.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Nach dem Tod des SPD/FB-Fraktionsvorsitzenden Siegfried Neumann rückt Dr. Ronald Fricke in den Gemeinderat nach. Er wird zusammen mit Jörg Aeckerle (Vertreter Jochen Groß) für die Fraktion Mitglied im Technischen Ausschuss, seine Vertretung ist Anja Günther. Dem Verwaltungs- und Finanzausschuss gehören dann Jochen Groß (Vertreter Jörg Aeckerle), Ruth Römig (Vertreter Ronald Fricke) und Anja Günther an. Jochen Groß wurde zum dritten Stellvertreter des Bürgermeisters gewählt. dib