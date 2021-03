Main-Tauber-Kreis. Die Tourismus Marketing (TMBW) und die Architektenkammer Baden-Württemberg haben jetzt die zweite Runde für das Siegel „Wein und Architektur“ ausgeschrieben. Der Tourismusverband „Liebliches Taubertal“ ruft alle Bauherren mit Bezug zum regionalen Wein(bau) zur Teilnahme auf, insbesondere Weingüter und Weingenossenschaften.

Gesucht werden Gebäude, Innenraumgestaltungen und Freianlagen mit regionalem Weinbezug, die in den letzten zehn Jahren geplant, erweitert oder umgebaut wurden, etwa Weinbaubetriebe, Vinotheken, Weinhandlungen, Weinwege, Weinmuseen oder Besenwirtschaften. „Weinliebhaber schätzen Weingenuss im stilvollen Ambiente“, erklärt Jochen Müssig, Geschäftsführer des Tourismusverbands „Liebliches Taubertal“. „Deshalb rufen wir Weingüter, Winzergenossenschaften und Vinotheken im Main-Tauber-Kreis auf, sich dem Wettbewerb architektonischer Highlights zu stellen und damit einen weiteren Mosaikstein für unser Weinland Taubertal zu setzen“. Aus dem Weinland Taubertal wurde in der ersten Runde das Weingut Rainer Hofäcker in Queckbronn mit dem Siegel ausgezeichnet.

Damit ein Objekt von der Jury ausgewählt wird, müssen sowohl architektonische als auch touristische Anforderungen erfüllt sein. Originärer Charakter und gewisse Zeitlosigkeit ohne modischen Schnickschnack sind zwei der architektonischen Anforderungen. Enger Bezug zum regionalen Wein(bau) muss gegeben sein und die Attraktivität der Architektur sollte eigenständiger Anziehungspunkt für Gäste sein. Weitere Kriterien sind regelmäßige Öffnungszeiten der architektonisch interessanten Bauwerke sowie Möglichkeiten der Besichtigung, etwa in Form von regelmäßigen Führungen, Weinverkauf und Wein-Verkostungsmöglichkeiten, Erlebnischarakter und Offenheit gegenüber Touristen Eine interdisziplinäre Jury entscheidet auf Grundlage der eingereichten Bewerbungen über die Eignung zur Vermarktung im Rahmen des Projektes „Wein und Architektur“ in Baden-Württemberg. Das Verfahren zur Erfassung neuer Objekte findet seit 2019 alle zwei Jahre statt. Die durch die Jury ausgewählten Bewerber werden in die Kommunikation der TMBW und in die App der Architektenkammer aufgenommen. Eine Übersicht über die bisherigen Siegelträger findet sich unter www.weinsueden-architektur.de

Bewerbungsunterlagen können beim Tourismusverband „Liebliches Taubertal“ angefordert werden. Die vollständige Bewerbung ist bis Freitag, 30. April, per E-Mail oder auf dem Postweg einzureichen an: Tourismus Marketing Baden-Württemberg, Svenja Hertweck, Esslinger Straße 8, 70182 Stuttgart, E-Mail: s.hertweck@tourismus-bw.de. lra