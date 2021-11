Edgar Klingert neuer „Vize“ des CDU-Ortsverbands Gerlachsheim

Gerlachsheim. Bei der turnusgemäßen Jahreshauptversammlung des CDU-Ortsverbands Gerlachsheim im Sportheim des VfR Gerlachsheim wurde Dominik Martin einstimmig als Vorsitzender wiedergewählt. Nach der Begrüßung und dem Totengedenken ging Martin in seinem Bericht auf die einzelnen Veranstaltungen und Themenschwerpunkte des Verbands ein.

Höhepunkte waren die Besuche des Parlamentarischen Staatssekretärs beim Bundesminister für Wirtschaft und Energie, Thomas Bareiß MdB im April 2019 und des Fraktionsvorsitzenden der CDU im Landtag von Baden-Württemberg Manuel Hagel MdL vor der Bundestagswahl im September 2021, aber auch ein Ortsrundgang mit Bürgermeister Dr. Lukas Braun im Juni 2020.

Besonders erfreulich sei, dass seit her einiges passiert sei und insbesondere die Geschwindigkeitsbegrenzung in den Engstellen der Würzburger Straße eingerichtet werden konnte.

Der Fraktionsvorsitzende der CDU im Gemeinderat der Stadt Lauda-Königshofen Marco Hess berichtete darauf über die aktuellen Projekte in der Kommunalpolitik. Besonders im Bereich der Schullandschaft seien größere Investitionen notwendig, um sich zukunftsgerecht aufzustellen, so Hess. Ein weiteres großes Anliegen der CDU-Fraktion sei es, in allen Stadtteilen bedarfsgerecht neues Bauland für junge Familien bereitzustellen. Hierzu ergänzten die örtlichen Stadträte Norbert Groß und Dominik Martin, dass insbesondere in Gerlachsheim dringend neue Bauplätze benötigt werden. Nach Rücksprache mit der Stadtverwaltung sei man zuversichtlich, die Erschließung im „Oberen Roth“ für 2023 einplanen zu können.

Im Anschluss dankte der stellvertretende Stadtverbandsvorsitzende Hartmut Schäffner den anwesenden Mitgliedern für ihr Engagement und wünschte dem Ortsverband für die kommende Amtszeit alles Gute.

Nachdem Beate Reuschlein nach fast 15 Jahren nicht erneut für den Vorstand kandidierte, wurde Edgar Klingert zum neuen stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. Neuer Schriftführer wurde Steffen Märtsch. Als Beisitzer komplettieren Martin Baumann, Norbert Groß, Reinhold Kilb, Erwin Maag, Mario Neugebauer, Josef Spörer, Bernhard Stolz und David Stolz den Vorstand. cdu