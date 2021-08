Duo an der Spitze bestätigt

Heckfeld. Dass es beim FC Heckfeld insgesamt recht gut läuft, zeigte der die Generalversammlung. Sachliche Diskussionen und eine konstruktive, zielgerechte Vereinsarbeit zeugten bei dieser Versammlung von einem guten Gemeinschaftsgeist, der im Verein herrscht.

Vorsitzender Ralf Hemlein begrüßte die Mitglieder und Spieler. Nach Abwicklung der Regularien durch Schriftführer Harald Schwarz gedachten die Mitglieder der verstorbenen Vereinsmitglieder in einer Gedenkminute.

Ortsvorsteher und Stadtrat Tobias Sauer überbrachte die Grüße der politischen Gemeinde. Für die Zukunft wünschte er dem FC bzw. der Spielgemeinschaft Dittwar/Heckfeld viel Glück und Erfolg.

Hemlein gab seinen Bericht über das abgelaufene Jahr. Durch Corona waren allerdings keine großen Tätigkeiten möglich, alle großen Events mussten ausfallen. Besonders erwähnte er die sehr gut laufende Spielgemeinschaft mit dem TSV Dittwar. Von Anfang an wurde eine gute Atmosphäre geschaffen und beide Vereine zogen an einem Strang, was auch den Aufstieg in die A-Klasse bedeutete.

AH-Abteilungsleiter Bernhard Sauer gab nur einen kurzen Bericht ab, den durch Corona fiel alles aus. Auch die Theater-Abende mussten abgesagt werden. Auch dieses Jahr fällt das Theater der Pandemie zum Opfer.

Wie aufwendig der Betrieb eines Sportvereins ist, ließ sich aus dem umfangreichen Zahlenwerk von Kassier Karl Schweitzer entnehmen, trotz Corona mit laufenden Kosten aber keine Einnahmen. Fazit: Es war ein großes Minus zu verzeichnen. Dies bestätigten auch die beiden Kassenprüfer Heinz Hellinger und Konrad Volkert in ihrem Prüfbericht. Einstimmig war die Entlastung, die auf Antrag von Alfons Volkert erteilt wurde.

Neuwahlen

Veränderungen im Vorstand gab es bei den anschließenden Wahlen keine. Kuno und Ralf Hemlein wurden wieder zu gleichberechtigten Vorsitzenden gewählt. Weiter wurden gewählt: Schriftführer Harald Schwarz, die Beisitzer Jochen Schieser, Manuel Both und Markus Gröner sowie Jugendleiter Florian Both.

Der Vergnügungsausschuss wurde auch gewählt und setzt sich zusammen aus Michaela Schwarz und Heiko Hellinger. Neu hinzu kam Sören Hemlein. Weitere zwei Jahre machen Semira Both und Rainer Vonier als Platzkassierer weiter.

Als stellvertretende Platzkassiererin wurde Heidi Nietsch-Düll wiedergewählt. Die Kassenprüfer Heinz Hellinger und Konrad Volkert wurden ebenfalls in ihren Ämtern bestätigt, des Weiteren die stellvertretenden Kassenprüfer Bernhard Sauer und Gerhard Both.

Zum Schluss bedankte sich Vorsitzender Ralf Hemlein bei allen, die das Jahr über dem FC Heckfeld in irgendeiner Art und Weise unterstützt haben. Er hoffe auch für die Zukunft auf eine gute Zusammenarbeit, betonte er. schwha