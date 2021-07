Dreimal die Traumnote 1,0 erreicht

Die feierliche Verabschiedung der Entlassschüler der Josef-Schmitt-Realschule fand in der Stadthalle zusammen mit der Zeugnisübergabe statt. Gleich dreimal gab es die Traumnote 1,0.

Lauda-Königshofen. Ein besonderer Jahrgang mit 66 Schülerinnen und Schülern verlässt die Josef-Schmitt-Realschule. Dieses Ereignis war der Höhepunkt eines außergewöhnlichen Schuljahres, in dem der Jahrgang 20/21 aufgrund der besonderen Begleitumstände durch das Pandemiegeschehen sicher schwerer als in den Jahren zuvor seinen Schulabschluss erreichte. Auch die Tatsache, dass zum ersten Mal eine neue Prüfungsordnung mit vier schriftlichen Prüfungen zu meistern war, machte die Situation nicht leichter.

Die Veranstaltung stand unter dem Motto „Masterpieces“ und stellte in vielfältiger Weise in den Vordergrund, welche unterstützenden Hände dazu beigetragen haben, dass die Zehntklässler, aber auch die Neuntklässler, die ihren Hauptschulabschluss ablegten, die Schule als „Meisterstücke“ verlassen konnten.

Religionslehrerin Fr. Müller griff bei ihrem Impuls zum Nachdenken und Schmunzeln das Motto „Masterpieces“ auf und führte durch diverse Zitate, vor allem aus dem Schulalltag während der Homeschooling-Phase, eindrucksvoll vor Augen, wie sehr sich die Schülerinnen und Schüler auch mit sich selbst beschäftigen mussten.

Besondere Umstände

Schulleiter Jochen Groß hob die Tatsache hervor, den langersehnten Schulabschluss in Händen halten zu können, der Verdienst vieler Menschen sei. Zuallererst betonte er die zentrale Rolle der Eltern, die für ihre Kinder alles gegeben haben, dass diese nun ihr Abschlusszeugnis erhalten konnten. Somit bedankte er sich insbesondere bei den Elternvertretern, weshalb die Elternbeiratsvorsitzende Fr. Dürr und Groß den Elternvertretern ein kleines Geschenk überreichten.

Zudem würdigte Groß auch die Unterstützung durch Geschwister, Großeltern, Verwandte, Freunde und natürlich der Lehrerinnen und Lehrer, die ihren Beitrag dazu leisteten, die Entlassschülerinnen und Entlassschüler an diesem Abend als Meisterstücke gehen zu lassen. Des Weiteren wurde aber auch betont, dass aufgrund der Begleitumstände der letzten beiden Schuljahre vor allem die Schülerinnen und Schüler selbst zu ihrem Erfolg beigetragen haben und sie durch diese Prüfung in besonderer Weise auf ihre Zukunft vorbereitet wurden.

Weiterer Dank galt den Klassenlehrern Henninger (10a), Hiller (10b), Pers sowie Stang (10c). Gerade in Corona-Zeiten sei es nicht ganz einfach gewesen, die Klassen zusammen zu halten, zu betreuen, als Ansprechpartner zu fungieren.

Dass der Jahrgang aber auch durch seine Leistung überzeugen konnte, zeigte sich zum einen daran, dass Sarah Weckesser (10a), Lea Hönninger (10b) und Celina Siebert (10b) ihren Abschluss mit der Traumnote 1,0 ablegten. Bürgermeister Dr. Lukas Braun überreichte somit zum ersten Mal den Rektor-Faulhaber-Preis an drei Schülerinnen gleichzeitig und würdigte in seinem Grußwort diese tolle Leistung.

Erfreut zeigte sich der Schulleiter aber auch darüber, dass 39 Schülerinnen und Schüler, also fast 60 Prozent einen Preis oder eine Belobigung erhielten. Ebenso erfreulich sei, dass 34 Prozent der Absolventinnen und Absolventen eine Ausbildung anstrebten.

Preise überreicht

Die Elternbeiratsvorsitzende Fr. Dürr übergab den Preis des Elternbeirats für die beste Prüfungsleistung im Fach Deutsch. Diesen Preis konnte Isabella Sack (10b) in Empfang nehmen. Stellvertretend überreichte Konrektor Siegert den Fremdsprachenpreis des Fördervereins an Lea Hönniger (10b).

Mit der Übergabe der Zeugnisse durch die Klassenlehrer wurden auch weitere Sachpreise verliehen. Somit erhielten Julian Lesch einen Sachpreis für die beste Leistung in den naturwissenschaftlichen Fächern, Sarah Weckesser und Lea Hönninger den Sachpreis sprachliche Fächer und Loreen Igerst sowie Madleen Konrad den Sachpreis für die beste praktische Prüfungsleistung

. Zudem durften sich alle Absolventen über eine kleine Schultüte freuen, die Fr. Tanriverdio und Fr. Kohler zusammen mit der 5b gebastelt hatten, um die Schülerinnen und Schüler zu verabschieden. Damit schließe sich ein Kreis, der vor 10 Jahren mit einer Schultüte begonnen habe und an diesem Abend wieder mit einer Schultüte endete.

Als weitere Programmpunkte wurde ein „Wellerman-Projekt aus der Ferne“ gezeigt, in welchem die Musikgruppe der 10. Klassen durch Videoclips ihr musikalisches Können unter Beweis stellte. Da ein Live-Auftritt nicht möglich war, wurde dem Publikum ein digitaler Ohrenschmaus präsentiert.

Zudem konnten sich die Gäste an einem Beitrag aus dem Musikkurs der Klasse 9 erfreuen. H. Siegert hatte mit den Schülern einen Flashmob einstudiert und dies durch eine Drohne filmen lassen. Passend zum Song „Auf das, was da noch kommt“ wurden die Entlassschülerinnen und Entlassschüler dazu animiert, positiv in die Zukunf zu blicken.

Am Ende der Feierstunde nutzten auch noch Vertreter der 10. Klassen die Möglichkeit, sich bei ihren Lehrkräften und der Schulleitung, zu bedanken. Sie würdigten diese Unterstützung mit einigen kleinen Geschenken. jsr