Drei Siege in drei Begegnungen

Beckstein. Die Tennis-Damen der TSG Beckstein/Grünsfeld traten beim TC Fahrenbach an. Auf Messers Schneide stand das Spitzenspiel von Corinna Fischer, die den Match-Tiebreak (MTB) am Ende für sich entschied. Ebenfalls im MTB endete die Partie von Luisa Brückmann, allerdings zu ihren Ungunsten. Nadine Fleischer verlor ebenfalls, doch Stina Neuenfeldt, Desiree Neunzig und Caroline Stephan brachten die TSG in Führung. Die Doppel Fischer/Brückmann und Dreierdoppel Neuenfeldt/Neunzig machten den Gesamtsieg perfekt, das Duo Fleischer/Stephan schrammte im MTB an einem weiteren Triumph vorbei. Ergebnis: 6:3.

Die 4er-Mannschaft Herren 2 der SG Königshofen/Beckstein trat in Werbach an. Ulrich Spänkuch, Markus Zegowitz und Jan Vierneisel gingen jeweils als Sieger vom Platz. Dann spielte das Doppel Spänkuch Vierneisel den vierten Punkt ein.

Das Saisonziel Klassenerhalt dürfte in der Oberliga der Herren 60 in trockenen Tüchern sein. Der TC Langensteinbach war zu Gast und erlebte den gleichen Verlauf wie die zwei Mannschaften in den Vorwochen: Eine 4:2-Führung für den TC Beckstein in den Einzeln war wieder einmal eine gute Ausgangsposition, um in der Doppelrunde mindestens einen Punkt zum Gesamtsieg einzufahren. Thomas Rist knapp im MTB, Armin Schäffner klar nach gutem Spiel, Hermann Heisler ebenfalls deutlich und Hans-Jürgen Heisler nochmals im MTB holten die vier Punkte.

Schäffner/Hans-Jürgen Heisler mussten das Doppel abgeben, doch Heinrich Döring/Reinhard Vollmer und März/Hermann Heisler entschieden die Partie zum 6:3-Gesamtsieg.

Mit diesem Ergebnis bleiben die Herren 60 des TC Beckstein sogar an der Tabellenspitze. kaze