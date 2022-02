Drei erste Preise sind der Lohn der fleißigen Probenarbeit

Lauda-Königshofen. Auch in diesem Jahr konnte die Schule für Musik und Tanz im Mittleren Taubertal beim Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ insgesamt drei Preisträgerinnen oder Preisträger in Solowertungen verzeichnen.

Der neunjährige Leon Hofmann aus Bobstadt errang in seiner Altersklasse mit 24 von 25 möglichen Punkten einen ersten Preis im Geigenspiel, das er seit rund dreieinhalb Jahren ausübt. Seit sieben Jahren lernt und spielt Jonah Ebert aus Lauda an der örtlichen Musikschule Percussion. Der 13-Jährige wurde heuer bei „Jugend musiziert“ ebenfalls mit einem ersten Preis und zudem mit einer Weiterleitung zum Landeswettbewerb ausgezeichnet.

Die junge Sopranistin Noura Bouhra aus Lauda erhielt in der Kategorie „Popsologesang“ beim Regionalwettbewerb gleichsam einen ersten Preis inklusive Weiterleitung zum Landeswettbewerb. Seit etwa drei Jahren nimmt sie an der lokalen Musikschule unter professioneller Anleitung Gesangsunterricht bei Sonja Freitag, die ihre Schülerin beim Wettbewerbsvortrag am Klavier begleitete.

Zuvor wirkte Noura Bouhra zum einen bereits beim Musical „Oliver“, das unter Leitung von Claudia Heidrich im Oktober 2018 vom Martin-Schleyer-Gymnasium (MSG) Lauda-Königshofen präsentiert wurde, in der Hauptrolle als „Nancy“ mit. Zum zweiten zählte sie zu den gesanglichen Solistinnen beim Chormusical „Amazing Grace“, das die Schule für Musik und Tanz im Mittleren Taubertal Ende März 2019 gleichfalls in der Stadthalle Lauda aufführte.

Sie wolle zumindest als Hobby oder sogar nebenberuflich mit dem Solosingen weitermachen, gab im Rahmen einer Ehrung die 19-Jährige bekannt, die in diesem Jahr am Martin-Schleyer-Gymnasium das Abitur absolviert und anschließend ein Duales Studium der Angewandten Informatik am Campus Bad Mergentheim der Dualen Hochschule Baden-Württemberg beabsichtigt.

Erhebliche Einschränkungen

Aufgrund der Corona bedingten Auflagen konnte auch heuer der Wettbewerb „Jugend musiziert“ wieder nur mit erheblichen Einschränkungen durchgeführt werden – zwar nicht wie 2021 lediglich digital im Videoverfahren, jedoch beim Vorspiel oder Vorsingen erneut unter Ausschluss der Öffentlichkeit.

Die Präsentationen fanden vor der jeweils sechsköpfigen Jury im Beisein der Lehrkräfte und Eltern oder wenigen Angehörigen für die Fächer Geige und Popsologesang an der Städtischen Musikschule in Schwäbisch Hall sowie für das Fach Percussion in Heilbronn statt.

Im kleinsten Kreis würdigte Edgar Tempel, Leiter der Schule für Musik und Tanz im Mittleren Taubertal, jüngst sowohl die drei frisch gekrönten Preisträger als auch mit kleinen Präsenten deren Betreuungslehrkräfte Manja Huber (Fach Geige und stellvertretende Musikschulleiterin), Sonja Freitag (Fach Gesang) sowie Martin Scheffel (Fach Percussion und Lehrervertreter der Musikschule).

„Wichtige Erfahrung“

„Wir sind sehr stolz darauf, dass Schüler unserer Musikschule abermals in verschiedenen Altersstufen und Fachrichtungen bei ‚Jugend musiziert’ so super erfolgreich abgeschnitten haben“, betonte Schulleiter Edgar Tempel in diesem Rahmen. Auch wenn ein Vorspielen nicht vor weiterem Publikum möglich war, stelle die erfolgreiche Teilnahme an dem Wettbewerb eine wichtige Erfahrung und große Motivation dar.

Darüber hinaus kündigte der Musikschulleiter an, dass nach derzeitigem Stand gegebenenfalls unter Wahrung der dann aktuell geltenden Hygieneregeln und Verordnungen heuer wieder ein Jahresabschlusskonzert im Rathaussaal der Stadt Lauda-Königshofen stattfinden könnte. „Wir alle sehnen uns nach Normalität im Schul- und Veranstaltungsbetrieb“, hob Edgar Tempel hervor. pdw