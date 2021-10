Dr. Christina Baum rückt ins zweite Glied

Main-Tauber-Kreis. Im Rahmen der Kreismitgliederversammlung blickte die AfD Main-Tauber auf das vergangene Jahr zurück. Hier stand auch die Neuwahl des Kreisvorstandes an. Dr. Christina Baum, Gründungsmitglied des Kreisverbandes und seit acht Jahren ununterbrochene Kreisvorsitzende, war nicht noch einmal angetreten, da sie mit Konstituierung des Bundestages am 26. Oktober ihren Wahlkreis als Abgeordnete in Berlin vertreten wird.

Einstimmig wählten die Mitglieder Stefan Hartmann aus Bad Mergentheim zum neuen Vorsitzenden. „Ich habe sehr lange überlegt, ob ich mich dieser Herausforderung stellen soll und bin zu dem Entschluss gekommen, es zu tun. Wir leben aktuell in einer Zeit mit unglaublichen gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Veränderungen, die jeden Einzelnen betreffen, aber ganz besonders in den Familien zu spüren sind. Falsche Asylpolitik, falsche Klimapolitik, falsche Coronapolitik treiben Deutschland in einen Abwärtsstrudel, dem nur wir als Alternative für Deutschland etwas entgegensetzen können. Und deshalb ist es notwendig, dass jedes Mitglied bereit ist, sich zu engagieren und auch Verantwortung zu übernehmen“, erklärt Hartmann seine Entscheidung. Dr. Christina Baum wird ihm als stellvertretende Vorsitzende zur Seite stehen.

Im Amt als Schatzmeister wurde Dieter Utke bestätigt. Sebastian Fritsche übernimmt den Posten des Schriftführers und die Mitgliederverwaltung. Oliver Kneissl und Wolfgang Wetzestein wurden als Beisitzer gewählt.

Der neue Vorstand sieht seine aktuelle Hauptaufgabe vor allem darin, neue Mitglieder zu gewinnen, um auf diesem Wege das Programm der AfD noch bekannter zu machen und die Partei selbst noch breiter in der Bevölkerung zu verankern. pm

