Dominik Martin nun Ehrenvorsitzender

Unterbalbach. „Heute endet meine aktive Zeit in der Jungen Union, die vor rund 15 Jahren hier im Stadtgebiet Lauda-Königshofen während des Wahlkampfs für Günther Oettinger begonnen hat“, konstatierte Dominik Martin eingangs seines letzten Berichtes als Vorsitzender des JU-Bezirks Nordwürttemberg. Er hatte dieses Amt fast sieben Jahre ausgeübt, war jedoch nicht erneut als Kandidat angetreten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Es sind viele Freundschaften entstanden, die bleiben werden“, bilanzierte Martin. Er habe in dieser Zeit vieles gelernt – unter anderem Standhaftigkeit und dass es auch in der Politik echte Freundschaften gebe. Die JU werde auch zukünftig erfolgreich sein, wenn Politik und nicht nur Kariere im Vordergrund stehe, zeigte sich Martin überzeugt. Wichtig für eine generationengerechte Politik seien auch junge Vertreter in den kommunalen Gremien. Zum Beispiel sei in Lauda-Königshofen bei der Wahl 2019 mit einem Drittel unter 30 Jahren in der CDU-Fraktion ein Generationenwechsel beeindruckend gelungen.

Im Anschluss an seinen Bericht wurde Dominik Martin mit einem Dank und Präsent des JU-Vorstande verabschiedet. „Martin hat den JU-Bezirksverband in einer schwierigen Zeit übernommen und in ruhige Fahrwasser geführt. Jetzt übergibt er den mitgliederstärksten JU-Verband im Land“, wurde er gewürdigt. Zusätzlich ernannte ihn die Versammlung einstimmig zum Ehrenvorsitzenden der Jungen Union Nordwürttemberg. Als sein Nachfolger wurde Andreas Hackel vom JU-Verband Heilbronn gewählt. Zudem wählte die Versammlung Maike Herold aus Boxberg als Beisitzerin in den Vorstand. pdw