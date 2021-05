Digitaler Workshop für Jugendabteilung

Main-Tauber-Kreis. Seit langem ist die Sportjugend Heidelberg ein immer wieder gerngesehener Kooperationspartner der Sportjugend Tauberbischofsheim. Man hat schon zahlreiche Projekte innovativ und erfolgreich durchgeführt. Aus diesem Grund wird auch ein neuer Workshop mit ausgewählten Referenten ins Leben gerufen.

Die Jugend ist mehr als die „Zukunft“ der Sportvereine. Partizipation und Mitbestimmung sind elementare Bestandteile einer modernen und erfolgreichen Vereins(jugend)arbeit. Im Workshop werden die Rahmenbedingungen für die Beteiligung von Kindern beschrieben, aber auch welche Konsequenzen und Chancen das für die Vereinsentwicklung hat. Die Inhalte werden in Jugendordnungen oder Jugendvereinbarungen festgelegt. An einem Best Practice Beispiel wird die Theorie mit Leben gefüllt. Referent des Workshops ist Frercks Hartwig, Diplom-Pädagoge, Vereinsmanager (DOSB), TMS Coaching und Vereinsberatung.

Der Workshop findet am Donnerstag, 27. Mai, zwischen 19 Uhr und 21 Uhr statt.