Diebe entwendeten in Lauda Geldsäcke aus einem Transporter

Lauda. Diebe entwendeten am Montagmorgen mehrere Taschen mit Geld aus einem Lieferfahrzeug. Gegen 8.25 Uhr stellte ein Lieferant das Fahrzeug einer Bäckerei auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums in der Tauberstraße ab und lud Waren aus. Als er gegen 8.40 Uhr wieder in das Fahrzeug steigen wollte, bemerkte er, dass der Wagen aufgebrochen wurde und fünf sogenannte „Safebags“, in denen die Tageseinnahmen transportiert werden, aus dem Fußraum entwendet wurden. Zeugen, die Angaben zu dem Diebstahl machen können oder eine verdächtige Wahrnehmung gemacht haben, solle sich mit dem Polizeiposten Lauda, Telefon 09343/62130, in Verbindung setzen.

