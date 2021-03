Zehn Stunden Unterricht in zwei Wochen: Grundschule in Zeiten von Corona ist für Kinder, Eltern und Lehrkräfte nicht einfach.

Königshofen. Katharina Ott blickt sich im leeren Zimmer der ersten Klasse um. Die Stühle stehen auf den Tischen. An der Tafel steht noch der Aufschrieb vom Vormittag. Fünf Schulstunden hat die Leiterin der Turmbergschule in Königshofen gehalten. „Endlich wieder Unterricht“, strahlt sie. Nach mehreren Wochen Lockdown durften die Kinder erstmals wieder in ihre Klassenräume. Wie Grundschule in Zeiten von Corona funktioniert, wollten die FN von ihr wissen.

„Einfach ist der Wechselunterricht nicht“, sagt die „Chefin“ der Turmbergschule in Königshofen. Zehn Unterrichtsstunden soll laut Kultusministerium in Stuttgart dieser Präsenzunterricht nach der Öffnung umfassen. Ergänzt werde der Präsenzunterricht durch Lernmaterialien für alle Klassenstufen im Fernlernen. Den fünf Klassen und 90 Schülern bietet man daher zwei volle Unterrichtstage an. Für die Leiterin bedeutet das viel organisatorischen Aufwand, damit auch die Eltern Planungssicherheit haben.

Für die Kinder sei diese erste Schulwoche sehr intensiv gewesen. „Alle haben sich total gefreut, wieder kommen zu dürfen. Die Sehnsucht war groß.“ Und auch die Lehrkräfte seien glücklich über diesen Neustart. „Allerdings war für die Erstklässler in den Kleingruppen nach drei bis vier Stunden schon das Konzentrationslimit erreicht.“ Die Drittklässler hatten sechs Stunden Unterricht und waren danach ebenfalls geschafft. Mathe, Deutsch und Sachkunde stehen auf dem Stundenplan – wie sonst auch. Zufrieden ist sie mit dem Erreichten. „Wir sind mit dem Unterricht auf dem Stand, auf dem wir laut Lehrplan sein müssen.“

Wichtig ist Ott aber nicht nur der Schulstoff, sondern der soziale Kontakt. „Es wurde an diesen beiden Tagen sehr viel erzählt.“ Die Kinder hatten das Bedürfnis, mit den anderen zu reden und zu spielen. Die Freunde haben ihnen sehr gefehlt. Eine Frage konnte sie nicht beantworten. „Wann kommt wieder die ganze Klasse in die Schule?“ Ott hat bei ihren Erstklässlern noch eine andere Erfahrung gemacht. „Das Klassenkuscheltier Emil wurde so häufig geknuddelt wie sonst nie .“

Klares Konzept

Katharina Ott hat ein klares Konzept: In der einen Woche kommt von den Erst- und Drittklässlern Gruppe A am Montag und Mittwoch und Gruppe B am Dienstag und Donnerstag. In der folgenden Woche kommen die Zweit- und Drittklässler. Jede Klasse wird geteilt, was bedeutet, dass in zwei Wochen genau zwei Tage Unterricht stattfinden. „Wir nutzen diese Zeit in der Schule zur intensiven Einführung von neuen Lerninhalten“, sagt Ott. Bei den Erstklässlern kam das Z als letzter Buchstabe dran.

An den übrigen drei Wochentagen steht für die Kinder die Übungsphase im Homeschooling an. „Wir haben die Hoffnung, dass die Schüler die Dinge selbstständig und mit wenig Schwierigkeiten umsetzen können.“ Ob der Lockdown zu Defiziten führe, zeige sich erst, wenn wieder regulärer Unterricht herrscht.

In der Turmbergschule hat man sich bewusst für die Variante mit zwei ganzen Tagen und gegen die Verteilung auf fünf Tage entschieden, weil es auch den Eltern Verlässlichkeit und Transparenz biete, wie Ott betont. Damit alle wissen, wer wann in der Schule ist, sei jedem Kind ein passender Stundenplan mitgegeben worden. Das sei gerade für Eltern mit Migrationshintergrund hilfreich.

Damit die Kinder auch zuhause wissen, woran sie an welchen Tag arbeiten sollen, wurden kleine „Pakete“ mit Aufgaben und Arbeitsblättern gepackt. Die stellen die Lehrkräfte jeden Sonntag zusammen und verteilen sie an die Kinder. In Erklärvideos, die die Lehrerinnen selbst zusammenstellen und drehen, werden Hilfestellungen gegeben. Weil die Datenmenge aber für die Online-Plattform Moodle oft zu groß sei, habe man mittlerweile einen eigenen Kanal auf YouTube. Zudem gebe es Videokonferenzen mit den Kindern, damit sie bei Problemen nachfragen können. „Spontan den Unterricht ändern geht nicht.“ Bis Freitagnachmittag müssen die Aufgaben erledigt und in der Schule wieder abgegeben werden. „Über das Wochenende wird dann korrigiert und den Kindern mit dem neuen Paket für Montag eine Rückmeldung gegeben.“ Allerdings ohne Benotung, sondern mit dem Blick auf den Schluss von Wissenslücken. Für die Lehrkräfte bedeute das seit Wochen kein freies Wochenende und viel organisatorischen Aufwand.

Verständnis für die Eltern

Dass sich die Eltern gerne mehr Unterricht wünschen, kann die Schulleiterin, die selbst Mutter von zwei Kindern ist, gut verstehen. „Auch wir würden lieber mehr unterrichten.“ Doch das scheitere an Vorgaben und Personal. „Wir haben keine Reserven, um Ausfälle auszugleichen“, macht sie deutlich. Wenn man mehr Personal hätte, wie etwa an der Gemeinschaftsschule, sei auch mehr möglich. Neben den zehn Unterrichtsstunden muss die Leiterin die Notbetreuung organisieren. Und die hat derzeit Vorrang vor regulärem Unterricht. Für die Festlegung der Gruppen muss Ott aber wissen, wie viele Eltern die Notbetreuung in Anspruch nehmen. Erst danach kann sie die Lehrkräfte einteilen. Doch dazu müssen die Eltern wissen, wann regulärer Unterricht stattfindet. „Für uns ist das eine große Herausforderung.“

Bis zu drei Notgruppen mit insgesamt 20 Kindern kommen täglich in die Schule, die unter Aufsicht ihre Aufgaben erledigen und bei Fragen Hilfestellung bekommen. „Dort treffen sich alle Kinder, die zu Hause keine geeignete Lernumgebung haben.“ Auch das gehöre zum Kindeswohl, macht sie deutlich. Und so manches digitale Gerät hat die Schule an die Kinder verteilt, denn bei Homeoffice von Mama, Papa und Geschwistern sei die Zahl der Laptops und Tablets schnell erschöpft.

Um den sozialen Kontakt während des Schul-Lockdowns nicht abreißen zu lassen, gab es für alle 90 Kinder auch lustige Botschaften, etwa eine Faschingstüte mit Orden und Brause. „Wir haben einfach virtuell gefeiert.“ Oft sei da die ganze Familie dabei gewesen. Und damit den Eltern zuhause auch mal die Zeit für einen Kaffee ermöglicht wird, gibt es Vorlese-Videos. Katharina Ott bedauert, dass genau das, was Schule ausmacht, auf der Strecke bleibt. „Die Gemeinschaft fehlt.“ Und: „Nach dem ersten Lockdown waren die sozialen Lücken die größere Baustelle als die Wissenslücken.“

Hohe Belastung für alle

Hängen Kinder, Eltern und Lehrer also in der Luft? „Die Situation zehrt an der Substanz.“ Auch weil man nicht wisse, wie es ab 8. März weitergehe. Die Belastung, sagt Ott, sei für alle hoch. Aber man habe gelernt, flexibel zu reagieren. Von der Politik allein gelassen fühlt sie sich dennoch nicht. „Es ist ja für uns alle die erste Pandemie.“ Und sie habe immerhin bewirkt, dass die Digitalisierung weiter vorangeschritten sei. Trotzdem, so findet Katharina Ott, sollten die Politiker daran denken, dass es um Menschen und nicht um Zahlen gehe.

Wie der Unterricht ab nächsten Montag aussieht, weiß die Pädagogin nicht. Erst wenn die Ministerpräsidenten am Mittwoch getagt haben und dann voraussichtlich am Donnerstag die Informationen aus dem Stuttgarter Kultusministerium fließen, kann die Schulleiterin den endgültigen Plan für die nächsten Wochen erstellen. Katharina Ott lächelt. „Wir haben gelernt, mit den Tatsachen zu leben.“