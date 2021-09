Die Schule beginnt wieder

Lauda-Königshofen. Die Ferienzeit neigt sich in Baden-Württemberg dem Ende zu. Ab Montag, 13. September, startet für viele Kinder und Jugendliche der Alltag. Nach wie vor bestimmt Covid-19 das Geschehen und mahnt alle Beteiligten zur Vorsicht und dem rücksichtsvollen Umgang mit Lehrern und Klassenkameraden. Der erste Schultag wird für die „ABC-Schützen“ trotz der außergewöhnlichen Umstände, sicherlich in ganz besonderer Weise im Gedächtnis bleiben. Herzliche Glückwünsche zum ersten Schulgang wurden 1921, als die abgebildete Ansichtskarte gelaufen ist, vor allem über das Medium Postkarte zum Ausdruck gebracht. Auch nach 100 Jahren gelten die Wünsche in gleicher Weise. bege/Karte: Sammlung Geisler

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1