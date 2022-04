Die Saison eingeläutet

Gerlachsheim. Der Gartenbauverein Gerlachsheim hat die Gartensaison eingeläutet. Mit freundlicher Leihgabe eines Baggers der Firma Wolf Baumaschinen wurde der Weg in den Vereinsgarten gesäubert und geglättet und die Bach von Stämmen befreit. Der nächste Arbeitseinsatz im Vereinsgarten findet am 25. Juni statt. Jeweils am ersten Mittwoch im Monat um 19 Uhr sind Mitglieder und Interessierte zum Stammtisch im Vereinsgarten willkommen. Die Arbeiten an der Vogelvoliere im Klostergarten sind fast vollendet, bald ziehen die ersten Vögel ein. Wenn die Corona-Lage sich beruhigt hat, sollen eine Mitgliederversammlung und ein Gartenfest stattfinden. Weitere Informationen gibt es per E-Mail (gartenbauverein-gerlachsheim@gmx.de). Bild: Gartenbauverein

