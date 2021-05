Die Polizei hofft auf Zeugen

Königshofen. Unbekannte beschädigten in der Nacht zum Mittwoch mehrere Glasscheiben einer Schule in Königshofen. Zwischen 17 und 7 Uhr begaben sich die Täter zu der Turnbergschule und schlugen insgesamt vier Fensterscheiben ein. Scheinbar machten sie dies mit der bloßen Hand oder Faust und verletzten sich hierbei, da sich Blut an der Scheibe und den Scherben befinden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um ihre Mithilfe. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern machen können oder im Bereich der Schule eine verdächtige Wahrnehmung gemacht haben, sollten sich beim Polizeiposten Lauda-Königshofen, Telefon 09343/62130, melden. pol

