Die Pflege darf nicht zur Ware werden

Gerlachsheim. „Applaus, Applaus – was ist in der Pflege nach zwei Jahren Pandemie bei den Betroffenen angekommen?“ lautete der Titel eines digitalen Vortrags- und Diskussionsabends rund um das Thema Pflege. Die Veranstaltung fand Im Rahmen der „Gerlachsheimer Mon(d)tage“ von Katholischer Arbeitnehmerbewegung (KAB) und Katholischer Landvolk Bewegung (KLB) statt. Referentin war Maria Sinz von der KAB der Diözese Rottenburg-Stuttgart, wo sie seit 2011 für die Pflegepolitik tätig und Initiatorin verschiedener Projekte zur Verbesserung der Pflegesituation ist.

Zu Anfang der Coronazeit wurden sie beklatscht, denn die Pandemie verdeutlichte, was Pflegekräfte und Sozialverbände seit vielen Jahren fordern: Es braucht strukturelle Veränderungen, was Personalbemessung, Finanzierung und Mitbestimmung angeht. „Es bereitet Ängste, wenn man unter anderem liest, dass Pflege in absehbarer Zeit nicht mehr bezahlbar sei“, meinte Mitorganisator Bernhard Speck in einer kurzen Themeneinführung.

Bundesweit gebe es 4,13 Millionen Menschen mit Pflegegraden, zwei Millionen ausschließlich mit Pflege von Angehörigen sowie 900 000 ambulante und 370 000 stationäre Pflegeleistungen, berichtete Maria Sinz. „Auch wenn die Politik nicht untätig war, erleben die Pflegenden die Maßnahmen nicht als echte Fortschritte, sondern dass die Reformschritte zu klein waren und sind“ , kritisierte sie. Angekommen sei eine Pflegeprämie sowie Aufmerksamkeit und Diskussion. „Keine Gewinne mit der Pflege“, Gemeinwohlorientierung – Pflege in die öffentliche Hand“ und „Das menschliche Maß im maßlosen Kapitalismus zurückerobern“, seien hingegen häufig gestellte Forderungen oder Diskussionen. Zugleich müsse der Gesellschaft bewusst werden, dass mehr Investitionen in die Pflege erforderlich seien.

„Wir haben vor rund zehn Jahren bei der KAB begonnen, einen Treffpunkt für Arbeitskräfte aus unterschiedlichen Pflegeeinrichtungen einzurichten“, berichtete die Referentin, die ihren Vortrag auf die Themen Finanzierung und Pflegeversicherung fokussierte. Neu in dem kurz vor der Bundestagswahl erlassenen Gesundheitsversorgungsweiterentwicklungsgesetz sei, dass es ab 2022 erstmals einen Bundeszuschuss in Höhe von einer Milliarde Euro jährlich gebe.

Von der ursprünglich geplanten Deckelung der Eigenanteile für Menschen in Alten- und Pflegeheimen auf 700 Euro sei eine fünfprozentige Bezuschussung im ersten Jahr und bis 70 Prozent ab dem vierten Jahr verblieben. Zudem wurden die Sachleistungen bei ambulanter Pflege um fünf Prozent, Leistungen bei Kurzzeitpflege um zehn Prozent sowie die Förderung von regionalen Netzwerken um zehn Millionen Euro erhöht, was einer Erhöhung pro Netzwerk von 20 000 auf 25 000 Euro jährlich entspricht.

Die Pflegeversicherung könne schon lange nicht mehr die Kosten der Pflege decken. Als schnelle Maßnahme zur Erhöhung der Einnahmenseite fordert die KAB unter anderem eine Anhebung der Beitragsbemessungsgrenze, zudem eine Beitragserhebung nicht nur auf Löhne, sondern auch auf alle Einkunftsarten wie zum Beispiel Mieteinnahmen und Aktiengewinne sowie eine Zusammenführung oder einen Ausgleich von privater und gesetzlicher Krankenversicherung. In diesem Kontext hat die KAB gemeinsam mit Pflegekräften eine Petition (www.change.org/PflegebrauchtZukunft) für bessere Arbeitsbedingungen und mehr Wertschätzung in der Pflege gestartet.

Dazu gehöre außerdem ein einheitlicher Tarifvertrag für alle Beschäftigten, eine solidarische Finanzierung der Löhne sowie arbeitsrechtlich abgesicherte Pausen und Erholungsphasen. „Pflege muss als gesellschaftliche Aufgabe gemeinwohlorientiert organisiert werden, dafür muss die Politik jetzt den gesetzlichen Rahmen schaffen“, so ein wesentlicher Appell der Petition.

Das bundesweites Bündnis „Gute Pflege“ fordere politisch eine Deckelung der Gewinne. Die aus zahlreichen Wissenschaftlern und Experten bestehende Bürgerbewegung „Finanzwende“ (www.finanzwende.de) habe eine Untersuchung über sogenannte „Private Equity Investoren“ in der Pflege erarbeitet und veröffentlicht – das heißt über stille Beteiligungen im Pflegebereich in Form von außerbörslichem Eigenkapital oder privatem Beteiligungskapital.

Das Ergebnis habe gezeigt, dass zwar bereits mit Einführung der Pflegeversicherung private Investoren auf dem Markt waren, deren Anzahl jedoch vor allem seit etwa 2017 sprunghaft angestiegen ist. Diese Unternehmensformen seien Muttergesellschaften in Offshore Finanzzentren, die beispielsweise Immobilien sowohl verkaufen als auch rückmieten sowie sich exorbitant hoch verschulden, um Heime zu übernehmen, wobei diese dann nach Aufkauf für die anfallenden Zinsen aufkommen müssten, erklärte Maria Sinz die Funktionsweisen. „Dadurch geht es nicht mehr um die Menschen, sondern um Gewinne, so dass Pflege zur Ware wird“, hob sie hervor.

„Wir müssen uns klarmachen, dass wir im Feld der Pflege das Primat der Politik zurückerobern müssen, dann können Maßnahmen wirkungsvoll umgesetzt werden“, resümierte die KAB-Expertin.