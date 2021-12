Die Köstlichkeiten aus Lauda-Königshofen kamen gut an

Boissy/Lauda-Königshofen. Nach Corona bedingter einjähriger Pause war das Partnerschaftskomitee der Stadt Lauda-Königshofen wieder mit einem eigenen Stand beim Weihnachtsmarkt in der französischen Partnerstadt Boissy-Saint-Léger vertreten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Unter verstärkten Corona-Hygieneregeln konnten am vierten Adventswochenende die Besucher des Weihnachtsmarktes von Freitagabend bis Sonntag auf dem Platz bei der Festhalle („La Ferme“) an dem festlich geschmückten Stand erneut vor allem Spezialitäten aus der „Weinstadt im Lieblichen Taubertal“ verkosten und erwerben.

In zwei Kleinbussen hatte die insgesamt achtköpfige Delegation mit Mitgliedern des Partnerschaftskomitees und befreundeten Akteuren eine Vielzahl an Dresdener Christstollen sowie an Tüten mit selbst gebackenen Plätzchen und Lebkuchen mitgebracht. Weitere Besonderheiten waren Liköre und Schnäpse von Brennereien aus Beckstein. Vor allem die Nachfrage nach dem roten Qualitätsglühwein der Becksteiner Winzer war abermals sehr groß, zumal diese Angebote schon lange zu den traditionellen und etablierten Eigenheiten des Weihnachtsmarktes in Boissy zählen.

Außerdem fanden die am Spezialitätenstand präsentierten Informationsmaterialen über die Weinstadt Lauda-Königshofen und das Liebliche Taubertal reges Interesse. Auch dadurch angeregt zeigten sich viele Franzosen interessiert an der Städtepartnerschaft oder erzählten ihrerseits von bereits erfolgten Besuchen, Erfahrungen und Erlebnissen in Lauda-Königshofen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Weitere Höhepunkte waren ein französisch-deutscher Abend in einem Restaurant unter anderem mit den Gastfamilien auf Einladung der katholischen Pfarrgemeinde sowie am Abschlussabend auf Einladung der ABJ die Besichtigung des Chateau Vaux-le-Comte in Maincy bei Melun. Dort war die Illumination des berühmten Barockschlosses und vor allem Darstellungen von Szenen in dessen Räumlichkeiten spezifisch vom 400. Geburtstag des französischen Schriftstellers und Lyrikers Jean de La Fontaine sowie seinen Fabeln geprägt.

Zudem stand am Sonntag der Besuch eines katholischen oder evangelischen Gottesdienstes auf dem Programm. Bereits am Freitagvormittag gestaltete Anita Spinner aus Deubach, Mitglied des Partnerschaftskomitees und des Gemeinderats, mit Lehrerin Marie Laurence Germany eine Unterrichtsstunde für 16 zehn- bis zwölfjährige Jugendliche der Deutschklasse an der Realschule („Collège“).

Begeistert zeigte sich das Team aus Lauda-Königshofen, dessen Mitglieder allesamt wieder in Gastfamilien untergebracht waren, von der französischen Gastfreundschaft. Anita Spinner repräsentativ für das hiesige Partnerschaftskomitee und ABJ-Vorsitzende Michèle Besigot, die diese Besuchsaktion gemeinsam mit Ute Göggelmann aus Lauda hauptsächlich organisiert hatte, zogen eine entsprechend zufriedene Bilanz: „Sowohl der Weihnachtsmarktstand als auch die Auffrischung unserer sehr lebendigen Städtepartnerschaft waren wieder einmal rundum gelungen und ein voller Erfolg.“. pdw