Die Geldbeutel gewaschen

Oberlauda. Groß war das Jammern und Klagen bei den Narren in Oberlauda, als sie am Rootzenbrunnen die Kampagne beerdigten. Mit Tränen in den Augen und brüchiger Stimme erinnerten Präsident Holger Ebert und Jugendpräsident Jonah Ebert an den guten Verlauf der Saison, angefangen vom 11.11. über den Padderlisabend bis hin zu den eigenen großen Veranstaltungen in der Turnhalle und die Gastbesuche bei anderen Gesellschaften. Die veranstaltungslose Zeit war beendet und man konnte feiern. Noch mehr Trauer kam auf, als es zur Geldbeutelwäsche ging, nachdem der verbliebene Inhalt gerettet war. An der Leine wurden sie schließlich dem Trauerzug voraus zum Heringsessen in den Vereinsraum getragen. erha/Bild: Renk

