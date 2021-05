Die Bürger stehen stets im Mittelpunkt

Lauda-Königshofen. Der Bürgertreff Mehrgenerationenhaus ist eine verlässliche Anlaufstelle für vielfältige Anliegen. Energie-, Seh- oder Rechtsberatung, Computersprechstunde, Demenzgruppe, internationale Krabbelgruppe, Tee- und Kaffeestunde und noch vieles mehr: Die Liste der Angebote, die es vor Ort in der Josef-Schmitt-Straße gibt, ist lang. Bei einer kurzfristigen Stippvisite anlässlich des „Tags der Nachbarn“ verschafften sich die Bundestagsabgeordneten Alois Gerig und Nina Warken einen Eindruck von den zahlreichen Leistungen der kommunalen Einrichtung.

Die institutionelle Dauerförderung bis 2028 im Rahmen des Bundesprogramms „Miteinander – füreinander“ garantiere dem gut frequentierten Bürgertreff eine kalkulierbare Basis zur Verwirklichung langfristiger Projekte, hob Alois Gerig hervor. Dadurch könne das Angebot beständig an örtliche Schwerpunkte angepasst werden, ist der Abgeordnete überzeugt.

Die gewachsenen Strukturen, ergänzte Fraktionskollegin Nina Warken, hätten in den zurückliegenden Jahren – auch dank des politischen Engagements – eine verlässliche Basis geschaffen, so dass das Mehrgenerationenhaus als etablierte Anlaufstelle wahrgenommen und rege genutzt wird.

Erst kürzlich hat das Team mit der Aktion „Ein Friedensteppich für Lauda-Königshofen“ auf ein gesellschaftspolitisch bedeutsames Thema aufmerksam gemacht: die Erhaltung des Friedens anlässlich des Endes des Zweiten Weltkriegs vor 75 Jahren und der Wiedervereinigung vor 30 Jahren. Das Projekt habe in der Öffentlichkeit einen hervorragenden Anklang gefunden und solle nun weiterhin als Grundlage für themenspezifische Veranstaltungen dienen, berichteten die Hauptorganisatoren Gisela Keck-Heirich und Fabian Schwab.

Nun will sich das Team der inhaltlichen Weiterentwicklung des Hauses widmen: „In der neuen Förderperiode, die sich bis 2028 erstreckt, möchten wir verstärkt Kinder und Eltern in den Blick nehmen und dabei helfen, die durch Corona entstandenen gravierenden Defizite aufzuarbeiten“, erläuterte die neue Leiterin Karolina Podlech im Gespräch mit den Bundestagsabgeordneten. Es komme verstärkt darauf an, Ängste abzubauen und jüngeren und älteren Mitmenschen Wege aus der Einsamkeit zu zeigen.

Dass der Bürgertreff weiterhin auf einem guten Weg ist, davon ist auch Bürgermeister Dr. Lukas Braun überzeugt. Er schätzt die hohe Flexibilität des Mehrgenerationenhauses und bewertet die Niedrigschwelligkeit der vielfältigen Angebote als gravierenden Vorteil.

„Die Einrichtung ist langfristig gut aufgestellt und klar an den Bedürfnissen der Bürger orientiert – das macht sie so attraktiv“, bringt es das Stadtoberhaupt auf den Punkt. Angesichts des demografischen Wandels und der Herausforderung, Menschen mit Migrationshintergrund besser zu integrieren, bietet das Haus ein gutes Lösungspotenzial, findet Lukas Braun.

Dass Zugewanderte vielerorts als wertvolle Arbeitskraft geschätzt würden, darüber werde viel zu selten gesprochen, fügten Gerig und Warken hinzu. Beide Abgeordneten sicherten zu, sich auch weiterhin für die Belange des Bürgertreffs Mehrgenerationenhaus Lauda-Königshofen einzusetzen. stv