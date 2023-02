Die Bauarbeiten gehen bald weiter

Lauda-Königshofen. Sobald es das Wetter wieder zulässt, gehen die Bauarbeiten zur Sanierung der Becksteiner Straße und der Oberlaudaer Straße in Lauda weiter, heißt es in einer Mitteilung der Stadt, und weiter: „Durch den Wintereinbruch ist man etwas in Verzug geraten, will aber so schnell wie möglich wieder anfangen und die Zeit einholen.“

In dem Zusammenhang sei vorgesehen, die Sofien- und die Lerchenstraße zu asphaltieren und die Wege zu beleuchten. Die Wasserleitung und die Telefonleitungen, die in diesen Straßen verlaufen, sollen ebenso erneuert werden.

Baubeginn soll Anfang Februar sein. Das Ende der Maßnahmen ist Mitte März geplant. In diesem Zeitraum können die gartengrundstücke nur bedingt zu Fuß erreich t werden. Das Befahren der Wege ist grundsätzlich nicht möglich.

Durch die Erneuerung der Hauptwasserleitung werden auch die Gartenanschlüsse bis zur Grundstücksgrenze miterneuert. Deshalb sollen alle Grundstückseigentümer prüfen, ob sie ihre Privatleitung miterneuern möchten, um künftigen Rohrbrüchen vorzubeugen. Die Kosten für diese Leitungsverlegung müssen die Eigentümern allerdings selbst tragen. Informationen dazu erteilen die Stadtwerke Lauda-Königshofen (Telefon 09343/5015911).

Eine Bitte hat das Bauamt: „Sollte Ihr Garten durch eine Hecke oder ähnliches eingefasst sein, prüfen Sie bitte ob die Hecke in den Weg wächst und stutzen diese gegebenenfalls bis zur Grundstücksgrenze zurück.“ Einfassungen, welche jetzt schon in einem schlechten Zustand seien, sollten so gesichert werden, dass durch die Bauarbeiten keine weiteren Schäden entstehen könnten.