Diakon Willi Schnurr war von jeher im katholischen Glauben stark verwurzelt

Lauda. „Trotz seines fortgeschrittenen Alters zeigt er sich stets allemal bereit, zu den Menschen aufzubrechen, um sie mit Gottes froher Botschaft in Berührung zu bringen“: Diese Aussage eines einstigen Stadtpfarrers im damaligen Pfarrblatt der Seelsorgeeinheit Lauda-Königshofen trifft voll den Nagel auf den Kopf. Schließlich geht er – laut neuester Ausgabe „die traditionellen katholischen Werte hochhaltend“ – nach wie vor in seiner Berufung und damit seinem umfangreichen Aufgabenfeld auf: Diakon Willi Schnurr, der an diesem Freitag in Lauda seinen 90. Geburtstag feiert. Ein öffentlicher Dankgottesdienst am Samstag um 11 Uhr in der Stadtkirche St. Jakobus rundet die von ihm so betitelte „große Gnade“ des langen Lebenswegs ab.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Geboren am 28. Januar 1932 zwar in Gerlachsheim, kam Willi Josef Schnurr bereits als Zweijähriger nach Lauda, wo er fortan feste Wurzeln schlug. Nach einer schweren Erkrankung schon in jungen Jahren habe er im Laufe der Zeit noch so manche gesundheitliche Probleme überwinden müssen, erinnerte der Jubilar an die durch den Zweiten Weltkrieg und die erste entbehrungsreiche Phase danach geprägte Kindheit und Jugend, ehe er nach dem Besuch der Volks- und Höheren Handelsschule eine Ausbildung zum Industriekaufmann absolvierte. Nach einigen Stationen wechselte er zuletzt zum Caritasverband in Tauberbischofsheim, bei dem er sich noch als Rentner im Vorstand und Caritasrat engagierte.

Der Ständige Diakon Willi Schnurr feiert 90. Geburtstag. © Herbert Bickel

Schon unmittelbar nach Weltkriegs-Ende trat Willi Schnurr der Katholischen Jugend bei, und übernahm dort verschiedene Funktionen, etwa als Pfarr- und Dekanatsjugendführer. Nach und nach wurde er Mitglied unter anderem beim Kolping-, Männer- und Altenwerk, dem Kirchenchor, der action 365 oder in Glaubenskreisen. Dabei brachte sich Schnurr meist vorneweg an der Spitze oder als Präses ein. Als man 1969 die Pfarrgemeinderäte ins Leben rief, gehörte „der Willi“ natürlich von Anfang an dazu, darunter elf Jahre als Vorsitzender, wie er auch als einer der ersten als Lektor und Kommunionhelfer fungierte.

Willi Schnurr, der hier über viele Jahre die Einsatzpläne erstellte, mit die jährlichen Gemeindewallfahrten nach Walldürn organisierte und lange auch als Schriftführer zum Dekanatsrat Lauda zählte, legte immer Wert darauf, seinen Horizont zu erweitern.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Besonders lag ihm das soziale Umfeld am Herzen: Der jetzige Jubilar betätigte sich bei Alten- und Krankenbesuchen, plante gemeinsame Termine mit Senioren und Behinderten, schnürte Paket- und Hilfsaktionen für Bedürftige sowie Menschen in der Dritten Welt, arbeitete mit Förderschülern aus Osteuropa zusammen und setzte sich nicht zuletzt für den Besuchsdienst, die frühere Nachbarschaftshilfe, die Sozialstation, das Hospizwesen und die Bewegung zum Recht auf Leben ein.

Abgesehen von seiner Mitgliedschaft im Kreisseniorenrat, in dem er zeitweise auch die Posten als Stellvertreter und Schriftführer bekleidete, füllte Willi Schnurr zusehends die ständig ausgeweitete Mitarbeit auf kirchlichem Gebiet mit den unterschiedlichen Aufgabenfeldern aus. Kein Wunder daher eigentlich, dass sich der gelernte Kaufmann schließlich nach intensiven Überlegungen für das Amt des Ständigen Diakons entschied, um künftig noch effektiver wirken zu können. Nach etlichen theologischen Studien empfing er daraufhin 1984 durch Erzbischof Dr. Oskar Saier in der Jesuitenkirche in Heidelberg die Diakonenweihe, die Krönung seines Engagements in Kirche und Gesellschaft von Jugend an.

Inzwischen aufgrund seines sozialen Einsatzes mit dem Ehrenzeichen in Gold des Deutschen Caritasverbands bedacht und in Anerkennung seiner besonderen Verdienste mit der Bürgerehrennadel der Stadt Lauda-Königshofen ausgezeichnet, hält der nunmehr 90-Jährige noch immer Wortgottesdienste vor allem in Altenpflegeheimen und findet sich gerne zu Senioren- und Krankenbesuchen ein. Nachdem er bis vor kurzem fast an die 20 Jahre die monatlichen Glaubensgespräche und Offenen Stammtische verantwortlich leitete, beabsichtige er, laut eigener Auskunft, so lange wie möglich weiterhin in der Seelsorge mitzuwirken und sich damit für das Gemeinwohl einzusetzen.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Diakon Willi Schnurr nimmt nach wie vor regen Anteil am öffentlichen Leben. Wie er zudem kurz schilderte, werde es ihm beim Lesen, dem Austausch bei gegenseitigen Besuchen, kleineren Ausflügen oder Gartenarbeiten und ähnlichem nicht langweilig; beibehalten wolle er auf jeden Fall, schon aus gesundheitlichen Gründen, das Fahrradfahren – und dies mit gewohntem Drahtesel und nicht etwa per E-Bike.

Den sicherlich zahlreichen Glückwünschen schließen sich die die Fränkischen Nachrichten an.

Immer informiert sein Die wichtigsten News des Tages FN Mittags Newsletter - Jetzt anmelden! Mehr erfahren