Deutliche Wachstumsziele und Signal für den Standort Lauda

Den Umsatz deutlich steigern, mehr Mitarbeiter einstellen, 45 Millionen Euro weltweit investieren: Bei Lauda Dr. R. Wobser stellt man in großen Schritten die Weichen Richtung Zukunft. Dr. Gunther Wobser erklärt die Ziele.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Lauda. Die Wachstumsziele, die sich die Unternehmensführung von Lauda Dr. R. Wobser gesetzt hat, sind mehr als ambitioniert. Mit dem zukunftsweisenden Strategieprojekt „Drive 250“ will man nicht nur die Weichen stellen, sondern auch ein deutliches Signal für den Standort Lauda-Königshofen setzen. Was sich dahinter verbirgt, erklärt der Geschäftsführende Gesellschafter des Weltmarktführers für Temperiergeräte, Dr. Gunther Wobser, im Gespräch.

„Groß denken, Kräfte freisetzen, ein offensives Wachstum anstreben“, steckt für Wobser hinter der Vision. Die baut nicht auf der Akquise und damit der Eingliederung neuer Unternehmen auf. „Das geht auch mit den bestehenden Portfolio und Kundengruppen“, spricht der Geschäftsführer in unsicheren Zeiten von einem „organischen Wachstum und realistischem Plan“. Der setzt auf Flexibilität und ein Firmenwachstum von 22 Prozent pro Jahr. Damit plane man eine Verdoppelung des bisherigen Wachstums der letzten Jahre, das bei elf Prozent lag. „Der Markt gibt das her“, ist Wobser überzeugt. Der Umsatz soll sich in den nächsten fünf Jahren von aktuell rund 100 Millionen auf dann 250 Millionen Euro steigern.

Mehr zum Thema Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Industriepark Würth Herausforderungen der Zukunft in Bad Mergentheim beleuchtet Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Interview Warum die Region auf grünen Wasserstoff setzt Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Lastwagen Eine Wasserstoff-Ladung soll 1000 Kilometer weit reichen Mehr erfahren

Vor 25 Jahren, am 1. Juli 1997, ist Gunther Wobser in das Familienunternehmen eingestiegen. Das Portfolio wurde ständig erweitert. Mit GFL in Burgwedel und dem Ausbau des Standorts Lauda Ultracool im spanischen Terrassa wurde das Profil weiter geschärft. Auch am Hauptsitz in Lauda standen in den letzten Monaten Erweiterungen an. „Das Herzstück des Unternehmens bleibt der Standort Lauda, und der wird weiter wachsen“, macht der Geschäftsführer deutlich. Der Kauf weiterer Flächen und damit eine mögliche Erweiterung im Nord-Westen stehen zur Debatte. Vor allem brauche man Flächen für die Logistik – für Wobser aber auch eine rationale Abwägung zwischen den einzelnen Standorten. Er hofft immer noch, dass es bald eine Lösung wegen des Nadelöhrs an der Bahnunterführung geben wird. Bisher müssten die Lkw über Königshofen und die Becksteinerstraße fahren, „ein großer Standortnachteil“.

Technologie der Zukunft

Ein Zukunftsprojekt liegt für Wobser im Bereich Wasserstoff-Technologie. „Wasserstoff ist ein für uns bekannter Geschäftsbereich, aber mit neuen Dimensionen, die neue Produktionsverfahren und Standardisierungen erfordern.“ In rund zehn Prozent der Wasserstofftankstellen weltweit sei Lauda-Technik bereits mit im Boot, „das ist schon beachtlich, bietet aber Platz zum Wachsen“. Und das Thema werde weitere Dynamik erhalten – auch weil die Automobilindustrie darauf setze. Für das Laudaer Unternehmen kann dies eines der Zukunftsstandbeine werden. Neben der Wachstumsachse Mobilität und dem Bereich Halbleiter wolle man das Kerngeschäft Chemie nicht vernachlässigen. Gute Aussichten bietet auch der Bereich Bioproduktion, der ebenfalls erweitert werden soll.

Weltweit plant das Unternehmen mit einem Investitionsvolumen von rund 45 Millionen Euro in den nächsten fünf Jahren – nicht nur in Gebäude, sondern auch IT-Systeme und Digitalisierung. „Wir tragen einen stolzen Namen und planen mit erheblichen Investitionen hier am Standort“, fühlt sich Wobser mit seiner Heimatstadt verbunden. Dabei mache man sich Gedanken über den Zugang zu Fachkräften, über Gelände, oder auch die Nähe zum Markt, um Frachtkosten im Blick zu behalten. Erweitert werden soll die Produktionsfläche, mehr Platzbedarf sieht Wobser auch bei den Büroräumen, wo er sich eine Verdichtung vorstellen kann. Zudem ist für Lauda die Überdachung der Parkplätze geplant, versehen mit einer Solaranlage. „Wir stecken gerade mitten in den Plänen, wo was angesiedelt wird.“ Ende des Jahres solle eine Entscheidung getroffen werden.

Um die Pläne umsetzen zu können, braucht das Familienunternehmen mehr Personal. Allein 2023 plane man mit 75 zusätzlichen Stellen „als direkte Folge des Projekts“, rund zwei Drittel davon am Stammsitz in Lauda.

Standort in Würzburg?

Insgesamt will man die Mitarbeitendenzahl bis 2026 von derzeit 530 auf künftig 1000 fast verdoppeln. Obwohl die Zahl der Auszubildenden weiter gesteigert werden soll, sei damit der Fachkräftemangel allein nicht zu decken, ist Wobser überzeugt. Sein Ziel: Pendler etwa nach Heilbronn oder Stuttgart in der Region binden. „Wir haben hier auch interessante Jobs“, hat er als Lehrbeauftragter der Hochschule Würzburg-Schweinfurt auch den angrenzenden bayerischen Raum im Blick. Doch Wobser will auch hin zu den Menschen: Ein Standort in Würzburg ist für ihn mehr als nur ein Gedankenspiel.

„Innovation entsteht nicht im Homeoffice, sondern durch kreative Gespräche“, macht der Geschäftsführer deutlich, der auch ein Jahr lang im Silicon Valley gelebt hat.

Temperieren, also heizen und kühlen, war auch bei der Impfstoffherstellung gegen Covid-19 ein wichtiges Thema. Man sei recht solide durch die Phase der Pandemie gekommen, so Wobser. Das klassische Geschäft sei zwar zurückgegangen, sei aber durch andere Branchen, eben bei Bioproduktion für Impfstoff oder Krebsmittel kompensiert worden.

Aktuell hätte man mehr Aufträge als man produzieren könne. Das Temperieren ist eine Querschnittstechnologie und ein Geschäft, das man schon seit über sechs Jahrzehnten beherrscht. „Wir sind in dieser Technologie quasi der Roadie, der dem Künstler die Gitarre reicht.“

Bei der aktuellen Transformation sieht er das Bewahren als gefährlich an: „Wir haben uns mit unserer Strategie für offensives Wachstum entschieden. Das hat auch etwas mit den Ambitionen der Handelnden zu tun.“

Erfolgreich wachsen und am Markt bestehen, hat sich die Führungsriege von Lauda Dr. R. Wobser mit „Drive 250“ weithin sichtbar auf die Fahnen geschrieben. „Jetzt geht es um neue Dinge, neues Denken und darum, sich neu zu erfinden“, so Wobser, der nicht nur das Unternehmen, sondern auch die Gesellschaft nach vorne bringen will.