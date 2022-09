„Der selige Adolf Kolping – seine Ideen aktuell wie eh und je“

Lauda. Bei der jüngsten Versammlung der Kolpingsfamilie Lauda referierte Diakon Willi Schnurr über das Leben und Wirken des seligen Adolf Kolping als Volksseelsorger, Publizist und Sozialreformer.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Kolpings Hauptanliegen war die Erneuerung der Gesellschaft, wozu die Religion das Fundament ist. Der zunehmenden Gottlosigkeit, der sittlichen und moralischen Verwahrlosung, stellte er seine Glaubensüberzeugung gegenüber: „Auf dem Glauben ruht das Leben!“ – „Das Christentum ist nicht nur für die Kirche und Betkammern, sondern für das ganze Leben.“

„Für das ganze Leben“

Auch das viele Leid komme daher, weil viele sich von Gott abwenden und ihr vermeintliches Glück im rein Materiellen suchen. Hierbei vertrat er auch die Überzeugung, dass es bei der Erneuerung der Gesellschaft nicht um vorschnelle Reformen ankommt, sondern um die Veränderung der Menschen durch Formung und Bildung.

Viele „Ehrenamtliche“

Mehr zum Thema Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Jugend-Wallfahrt Treffen war ein Glaubensfest Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Leader-Projekt Barrierefreier Zugang für gesamte Bevölkerung von Rauenberg Mehr erfahren Kloster Bronnbach Menschen sollen nicht so weitermachen wie vor Corona Mehr erfahren

Wie der Diakon weiter ausführte, sind Kolpings Ideen auch heute noch aktuell. So setzen sich 400 000 Mitglieder in mehr als 60 Ländern dafür ein, allein in Deutschland über 230 000. Des weiteren gibt es zahlreiche Kolpinghäuser und Bildungswerke. An über 1000 Orten tragen Straßen oder Plätze seinen Namen.

Viele Mitglieder engagieren sich ehrenamtlich in Gesellschaft und Kirche. Schnurr erwähnte unter anderem, dass derzeit 30 Kolpingmitglieder dem Bundestag angehören, jetzt weniger wie früher. Außerdem erinnerte er, dass im Oktober 2021 der 30. Jahrestag der Seligsprechung Kolpings begangen wurde, das Jubiläum aber wegen Corona verschoben werden sollte. Gegenwärtig setzen sich weltweit die Kolpingsfamilien für seine Heiligsprechung ein. Außerdem erinnerte Schnurr, dass sowohl bei der Seligsprechung in Rom, als auch zehn Jahre danach, eine größere Teilnehmerschar von hier dabei war.

Auf den Werdegang Kolpings eingehend erklärte der Referent, dass dieser in ärmlichen Verhältnissen 1813 in Kerpen als viertes von fünf Kindern geboren wurde. Er erlernte das Schuhmacherhandwerk und nach einigen Gesellenjahren in Köln ist er dem Ruf Gottes gefolgt, um Priester zu werden.

Zum Besseren beitragen

Trotz gesundheitlicher und finanzieller Probleme sowie vielerlei Entbehrungen wollte er zur Verbesserung der maroden gesellschaftlichen Verhältnisse als Seelsorger zum Besseren beitragen. Durch manche Unterstützung und durch seinen tiefen Glauben konnte er sein Ziel erreichen und die Priesterweihe empfangen. Danach war es ihm auch möglich, nach einigen Priesterjahren seine Ideen umsetzen und gründete 1849 in Köln den Gesellenverein, der später Kolpingwerk genannt wurde.

Wegweisung und Kraftquelle

Als seine Hauptanliegen betrachtete er die Kirche als Ort, in dem der Mensch Wegweisung und Kraftquelle erhält. Ebenso setzte er sich für die Stärkung der Familie als erste und natürlichste Lebensgemeinschaft ein.

Im Berufsleben sollen Begabung und Fähigkeiten eingebracht werden, wie in der Öffentlichkeit für das Allgemeinwohl Verantwortung zu übernehmen sei. So formulierte er: „Auf unser tätiges Christentum kommt es an, ob die Welt zu christlichen Ordnung zurückkehrt.“

Des weiteren hob der Referent Kolpings überaus starke Gottesverbundenheit und sein soziales Wirken, seine Gottes- und Nächstenliebe, hervor. Gerade darum konnte er auch vielen Menschen Leitbild sein, sowie Orientierung und Lebenshilfe schenken.

Bereits mit 52 Jahren im Jahre 1865 hat der selige Adolf Kolping sein rastloses Leben nach vielerlei Entbehrungen und Opfer seinem Schöpfer zurückgegeben. Überaus viele Menschen sind ihm bis heute in großer Ehrfurcht und Dankbarkeit verbunden.

Mit einer beherzigenswerten Aussage des Seligen schloss der Diakon seine Ansprache: „Tut jeder in seinem Kreise das Beste, wird’s bald in der Welt auch besser aussehen!“

Die Vorsitzende Nicole Herschlein, die zu Beginn der Versammlung auch begrüßte, dankte Diakon Willi Schnurr für seine inhaltsreichen und interessanten Ausführungen.