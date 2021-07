„Der Natur nicht zu viel reinreden“

Lauda-Königshofen. Der Klimawandel setzt den Wäldern in Deutschland massiv zu. Trockenheit, Hitze und Stürme schwächen die Bäume und machen Borkenkäfer und Co. das Leben leicht. Der Grüne Ortsverband traf sich mit Revierleiter Ulrich Stier, um sich einen Überblick über den Zustand des Waldes im Stadtgebiet zu verschaffen und über Maßnahmen für einen möglichst klimastabilen Wald zu diskutieren.

Froh zeigte sich Stier über den vergleichsweise geringen Fichtenbestand im Revier. Hier habe man nach dem Hitzesommer 2003 umgeplant. Im Waldgebiet „Becksteiner Loch“ zeigte er den Zuhörern, unter denen auch einige am Thema interessierte Nichtmitglieder und Privatwaldbesitzer waren, ein Gebiet, dass noch vor 15 Jahren ein reiner Fichtenbestand gewesen sei. Diesen hätten sich Käfer und Stürme geholt. Im Anschluss habe man unter anderem Ahorn, Kirschen sowie Schwarz- und Walnüsse angepflanzt.

„Wir haben keine Sicherheit, was kommt. Wir müssen die Risiken breit streuen, möglichst unterschiedliche Bestände haben“, so Stier. Mit einem Eichenbestand von 30 Prozent hofft er, eine den gravierenden Klimaänderungen trotzende Baumart in seinem Bestand zu haben. Deshalb setze man gezielt auf Naturverjüngung. Bei der Besichtigung dreier Eichenbestände in unterschiedlichen Wachstumsphasen überzeugten sich die Teilnehmenden von der damit verbundenen (Hand-)Arbeit. Stier plädierte dafür, der „Natur nicht zu viel reinzureden“. Auch die Douglasie als Hauptertragsholz spiele eine wichtige Rolle.

Ortsverbandsvorsitzende Christina Sack sprach Stier auf die Kritik von Naturschutzverbänden an der Pflanzung nichteinheimischer Baumarten an. Diese plädierten für Mischwälder aus heimischen Baumarten und wiesen auf die vielfältigen wechselseitigen Abhängigkeiten im Ökosystem hin. Fremde Baumarten könnten die bestehenden Netzwerke, etwa zwischen Pilzen und Bäumen, zerstören und das System aus dem Gleichgewicht bringen.

Kontrovers diskutiert wurde auch die Nutzung von schweren Holzerntemaschinen, die den Boden verdichten und ihn so um seine wichtige Speicherfähigkeit bringen. Stier versicherte, dass die Maschinen auf der kleinstmöglichen Fläche eingesetzt würden. Deutlich wurde auch, dass diese nur eine begrenzte Reichweite haben und so bei der Holzernte einige Rückegassen entstehen. Von den Teilnehmern wurde der Einsatz von Rückepferden als ökologische Alternative angesprochen.

Kreisrätin Rosemarie Lux erkundigte sich, ob es Flächen gebe, die aus der Nutzung genommen, sich selbst überlassen sind. Stier wusste zu berichten, dass fünf Prozent des kommunalen Waldes als Waldrefugien ausgewiesen sind. Hierbei wurde versucht, in jedem der 17 Walddistrikte Lauda-Königshofens mindestens eine solche Fläche zu haben.

Revierleiter Stier machte deutlich, dass die Forstwirtschaft sich im Spannungsfeld zwischen Ökonomie, Ökologie und Naherholung bewege. „Die Gewinnorientierung ist nicht die erste Prämisse“, stellte Stier klar, dass es nicht nur um die Holzproduktion gehe. „Ich bin für jeden Paradigmenwechsel zu haben. Wenn es irgendwann heißt, wir müssen den Wald nur noch erhalten und nicht mehr wirtschaftlich nutzen, bin ich auch dabei“, so Stier, der weltweite Veränderungen in Sachen Klimaschutz und Nachhaltigkeit anmahnte. ov