Der „Korken-Zieher“-Preis geht an Roberto Capitoni

Lauda. Das Weinhaus Ruthardt hat den Kabarett-Comedy-Preis „Korken-Zieher“ für das beste Kabarett-Programm des Jahres 2022 auf der Klein-Kunst-Bühne in Lauda verliehen. Gewinner ist der aus dem Allgäu stammende Comedian Roberto Capitoni. Er hat sowohl Jury als auch Publikum mit seinem Programm „Spätzle, Sex & Dolce Vita – mein Leben zwischen Amore und Kehrwoch“ überzeugt. Er steht damit in einer Reihe mit so renommierten Preisträgern wie Philipp Weber (2017), Lutz von Rosenberg Lipinsky (2018), Carsten Höfer (2019) und Johannes Flöck (2021).

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der 60-Jährige Roberto Capitoni setzte sich gegen seine Mitbewerber Inka Meyer, Götz Frittrang, Hans Gerzlich, Lutz von Rosenberg Lipinsky sowie das Duo Benjamin Eisenberg und Matthias Reuther durch, die im Sommer ebenfalls im Weinhof Ruthardt auftraten. Die Entscheidung für Capitoni fiel im Einklang von Jury und Publikum. „Die Jury hat seine Strahlkraft mit der tollen Spontanität überzeugt“, berichtet Veranstalter Jochen Ruthardt und ergänzt: „Bei seinem ersten Auftritt im Weinhaus Ruthardt hatte Capitoni das begeisterte Publikum sofort im Griff. Ein Lacher folgte nach dem anderen.“ Er freue sich „mächtig über den sehr schönen Preis“, sagte Roberto Capitoni im Rahmen der Preisverleihung.

Roberto Capitoni mit dem „Korken-Zieher“-Preis. © Jérôme Umminger

Neben dem Votum der Jury erhielt Capitoni auch die meisten Stimmen des Publikums. Das konnte auf der Rückseite der Eintrittskarte eine Bewertung in Form von eins bis fünf Sternen abgeben. Organisator Jochen Ruthardt freut sich über die erneut sehr hohe Wahlbeteiligung von 95 Prozent: „Das spricht für die Wertigkeit des Klein-Kunst-Preises.“

Mehr zum Thema Auto "European Yacht of the Year" Mehr erfahren Saarland Rührende Freude bei Filmfestival Max Ophüls Preis Mehr erfahren

Aufgrund der großen Nachfrage wird der frischgebackene Preisträger am Samstag, 24. Juni, erneut auf der Klein-Kunst-Bühne am Weinhaus Ruthardt auftreten. Neben ihm hat Organisator Ruthardt noch weitere hochkarätige Künstler gewinnen können. Neben Capitoni werden Mathias Tretter (23. Juni), Frank Fischer (28. Juli), Michael Altinger (29. Juli), Stephan Bauer (25. August) und Christian Springer (26. August) zu Gast sein. Auch der Kunstpreis „Korken-Zieher“ wird wieder verliehen. Er wird vom Weinhaus Ruthardt unter den Künstler ausgelobt, die auf der Klein-Kunst-Bühne auftreten.