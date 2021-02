Der Satz „Und auch das Staatliche Rebgut kam durch das Zutun des Landes-Ökonomierats (Hans Anton Sack) nach Oberlauda“ kann aus meiner Sicht nicht unkommentiert bleiben. Laut des Beitrags im Bildband „Lauda-Königshofen wie es früher war“ berichtete der „Tauber- und Frankenbote“ am 12. Juli 1930: „Unser Heimatland Baden hat jetzt auch im Frankenlande ein Staatliches Rebgut, das der Wiederbelebung und Förderung des einst im Tauber- und Schüpfergrund so blühenden Weinbaus dienen soll. Das Rebgut befindet sich auf der Gemarkung der Stadt Lauda am sonnig gelegenen Altenberg.“ Im Jubiläumswerk „600 Jahre Stadt Lauda“ von Karl Schreck steht geschrieben: „Die Errichtung dieses Rebgutes verdankt Lauda-Königshofen Staatspräsident Dr. Josef Schmitt“, einem gebürtigen Laudaer. Der Erfolg hat viele Väter, aber hier den einen ohne den anderen zu nennen und das Rebgut der Gemarkung Oberlauda statt Lauda zuzuordnen, sollte in der Berichterstattung korrigiert werden.