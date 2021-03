Die Landtagswahl stellt auch für die Kommunen aufgrund der Corona-Pandemie ganz spezielle Herausforderungen und Anforderungen dar.

Lauda-Königshofen. Die FN haben exemplarisch bei der Stadt Lauda-Königshofen über den gegenwärtigen Stand und Verlauf der Vorbereitungen sowie den Ablauf der Baden-Württembergischen Landtagswahl am Sonntag,14. März, nachgefragt.

„Eigentlich entspricht es der Tradition, am Wahlsonntag im zuständigen Wahllokal seine Stimme abzugeben. Pandemiebedingt werden aber diesmal außergewöhnlich viele Wähler Briefwahl bevorzugen, da sie das Wahllokal aus Furcht vor einer möglichen Infektion meiden wollen“, brachte Martin Pruszydlo, der als Sachbearbeiter im Rathaus unter anderem für die Wahlunterlagen federführend zuständig ist, eine sich bereits jetzt abzusehende Tendenz auf den Punkt.

Über 4000 Briefwahlunterlagen

Bis gegen Ende vergangener Woche seien über 4000 Briefwahlunterlagen beantragt oder direkt im Rathaus abgeholt worden, bestätigte Julia Roth, Sachbearbeiterin des Bürgerbüros bei der Stadt Lauda-Königshofen, mit Zahlen diesen Trend. Dies entsprach schon bis dahin einem Anteil von über 36,3 Prozent der insgesamt knapp 11 000 Stimmberechtigten im gesamten Stadtgebiet. Zum Vergleich: Bei der Landtagswahl 2016 lag der Anteil an Briefwahlen dort bei etwa 12.9 Prozent.

Sollten am Wahltag in einem Wahlbezirk - sprich Wahllokal - weniger als 50 Stimmen abgegeben werden, kommt es vor Auszählung zu einer Vermengung der abgegebenen Stimmen eines weiteren Wahllokals, indem die Abstimmungen dort gemeinsam ausgezählt werden, sofern dann eine Mindestzahl von 50 oder mehr gegeben ist. „Damit soll das Wahlgeheimnis gewährleistet bleiben und verhindert werden, dass eventuell Rückschlüsse auf das Wahlverhalten einzelner Stimmberechtigter gezogen werden können“, erklärte Pruszydlo.

„Hygiene und Gesundheit haben höchste Priorität“, äußert er als eine wesentliche Devise aufgrund des Spannungsfeldes zwischen Kontaktminimierung und ordnungsgemäßer Wahl. Dies gelte sowohl für die Wahlhelfer in den Wahllokalen als auch für die Wahlberechtigten. Wichtig sei, dass die Wähler im Wahllokal bei dieser Landtagswahl nicht nur ihre Wahlbenachrichtigung und den Ausweis mitbringen, sondern auch eine FFP2 Maske oder medizinische Maske tragen.

Ebenso Pflicht seien im Rahmen des Hygienekonzeptes der Stadtverwaltung die Händedesinfektion und das Einhalten eines Mindestabstands von 1,5 Metern zu allen weiteren Personen. Zudem sollen sich neben dem Vorsitzenden und den Beisitzern eines Wahllokals maximal nur eine Person oder ein Haushalt pro Wahlraum befinden. Folglich wird in jedem Wahllokal ausnahmslos eine Wahlkabine eingerichtet.

Als Vorkehrungen bekommen die Wahlvorstände FFP2 Masken gestellt und werden in den Wahllokalen Spuckschutzwände errichtet. Außerdem sehen die aktuellen Planungen vor, dass alle Wahlhelfer vor dem Wahltag einen freiwilligen Corona-Schnelltest an der zukünftigen Container-Station neben der Tauber-Franken-Halle in Königshofen absolvieren können. Hierzu erhalten die betroffenen Personen rechtzeitig detaillierte Informationen.

Spezielle Kugelschreiber

Als zusätzliche Hygienemaßnahem hat die Stadtverwaltung für die Landtagswahl spezifielle Kugelschreiber beschafft, die aus klinischem Kunststoff mit antimikrobieller sowie gegen Viren, Bakterien und Keime wirksamer Oberfläche hergestellt wurden. „Ich bin clean“ lautet die Aufschrift dieser Stifte, die für ihre gesamte Lebensdauer sowohl entsprechend gegen Coronaviren wirksam als auch nach Angaben des Herstellers zu 100 Prozent biokompatibel und schadstofffrei sind sowie keine Nanopartikel freisetzen.

„Die Kugelschreiber sind Eigentum der Stadt, also bitte nicht mitnehmen. Allerdings ist es jedem Wähler freigestellt, auf Wunsch seinen eigenen Schreibstift mitzubringen“, heben Pruszydlo und die weiteren Wahlverantwortlichen hervor.

200 Wahlhelfer nötig

Während bei Wahlen üblicherweise rund 150 Wahlhelfer benötigt werden, sind es diesmal annähernd 200. Zum einen, weil es aufgrund der hohen Nachfrage anstelle zwei diesmal drei Briefwahlausschüsse gibt. Zum zweiten wird aufgrund der Hygieneanforderungen auch in den einzelnen Wahllokalen die Anzahl an Wahlhilfskräften erhöht.

„Wir haben einerseits wegen der Coronakrise zahlreiche Absagen von vor allem Bürgern aus Risikogruppen erhalten, die bisher bei Wahlen als Beisitzer fungiert haben. Andererseits haben sich auf einen entsprechenden Aufruf in den sozialen Medien der Stadt Lauda-Königshofen insbesondere etliche jüngere Menschen gemeldet, die sich erstmalig als Wahlhelfer engagieren wollen“, teilte der städtische Pressesprecher Christoph Kraus mit.

„Ohne ehrenamtliche Hilfskräfte könnten Wahlen in dieser Form nicht durchgeführt werden“, betonte Pruszydlo. „Weitere Wahlhelferinnen und Wahlhelfer sind nach wie vor herzlich willkommen“, ergänzte er. „Wir freuen uns über jede Person, die Demokratie lebt, das Wahlrecht zu schätzen weiß und sich zudem als Wahlbeisitzer engagiert“. Als Aufwandsentschädigung gibt es für die Helfer ein „Erfrischungsgeld“.

Mehrkosten für die Stadt

„Die Landtagswahl stellt für die Stadtverwaltung einen enormen organisatorischen Aufwand dar“, bekräftigt Juliane Noe, Leiterin der Stabsstelle bei der Stadt. „Wir würden uns wünschen, wenn wir für die damit zusammenhängenden erhöhten Kosten auch einen entsprechenden Ersatz vom Land erhalten. Unsere oberste Priorität ist es, die Wahl rechtlich einwandfrei unter Einhaltung der Vorgaben zum Infektionsschutz durchzuführen. “.