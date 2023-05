Demokratie wird erlebbar

Lauda-Königshofen. Das Jugendforum der Stadt will Jugendlichen zwischen 13 und 18 Jahren eine Stimme geben, um Vorschläge zur Mitgestaltung publik zu machen. Dabei gibt es zahlreiche Gründe, Jugendliche auf kommunaler Ebene zu beteiligen, weil sowohl die Jugendlichen als auch die Stadt davon profitieren. So macht Beteiligung stark und fördert die Selbstwirksamkeit der Teilnehmer, die politische Bildung aus erster Hand und unmittelbar erfahren. Die Sitzung des Forums findet am 26. Mai im Sitzungssaal des Rathauses statt. Interessierten haben noch die Möglichkeit, sich anzumelden.

Ob Themen wie Verkehr und Mobilität, Gewalt, Radverkehr, Freizeitmöglichkeiten und Treffpunkte oder Sicherheit und Sportanlagen – die Jugendlichen können jeden Punkt ansprechen, der auf der Seele brennt. Die Themen werden im Nachgang dem Gemeinderat vorgetragen oder von den Jugendlichen in Eigenverantwortung umgesetzt.

Mitmachen ist einfach. Sowohl Schüler als auch berufstätige Jugendliche zwischen 13 und 18 Jahren kommen entweder allein oder mit Freunden zum Forum und bringen ihre Ideen mit. Schon verändert sich etwas. Das Forum findet einmal im Jahr statt. Eine Chance, die man nicht ungenutzt lassen sollte, wenn man möchte, dass sich etwas bewegt.

Die Veranstaltung ist am 26. Mai im Sitzungssaal des Rathauses in Lauda. Das Forum geht von 9.30 bis 12.40 Uhr oder von 18 bis 20.30 Uhr. Wer sich anmelden möchte, klickt auf www.lauda-koenigshofen.de/jugendforum. Für eine bessere Planung ist eine Anmeldung bis 15. Mai wünschenswert. Die Stadt bittet lediglich um Angabe des Namens und Alters sowie des Stadtteils, aus dem der Jugendliche kommt und um die Angabe der Uhrzeit, welche der Veranstaltungen besucht werden möchte. Weitere Informationen erteilen auch Sabine Baumeister von der Stadt, Telefon 09343/5015100, E-Mail: sabine.baumeister@lauda-koenigshofen.de oder Anna Luber von der „Mobilen Jugendarbeit“, Telefon 0171/6247992, E-Mail: a.luber@caritas-tbb.de. stv