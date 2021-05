Dem Wort Gottes im eigenen Leben mehr Raum geben

Freiburg/Lauda. . „Auf das Wort Jesu hin sind Sie bereit, in eheloser Lebensform den Weg der Nachfolge zu gehen, um ganz für Christus und für die Mitmenschen da zu sein. Sie wollen diese von Christus geschenkte Liebe für andere lebendig und erfahrbar werden lassen“, sagte Erzbischof Stephan Burger am Sonntag an den Weihekandidaten gerichtet. In einem feierlichen Gottesdienst im Freiburger Münster hat er Diakon Mike Spitschu zum Priester geweiht. Spitschu war als Diakon in der Seelsorgeeinheit Lauda-Königshofen.

In seiner Predigt unterstrich der Freiburger Erzbischof, dass trotz der „Lasten, die diese Kirche trägt“ diese gleichzeitig auch die Kirche geblieben sei, „in der sich Menschen aufgemacht haben, nicht nur als Bewunderer am Wegrand zu stehen, denn das reicht nicht, sondern selbst in die direkte Nachfolge einzutreten. Menschen, die sich von der Liebe Jesu getragen wussten und deshalb andere tragen konnten“. Eine zukunftsfähige Kirche werde von eben diesen Menschen gestützt. Denn es ginge nicht darum, „ihre Vorstellungen Wirklichkeit werden zu lassen, sondern den Willen des Herrn zu leben“. Bedacht werden müsse dabei, dass dies nicht immer gelingen werde: „Es wird Versuch und Irrtum geben, Versagen und Schuld, auch in Zukunft“, so der Erzbischof.

Burger wies darauf hin, dass es trotz all dieser Spannungen immer wieder Menschen geben werde, die sich auf die Nachfolge Jesu einlassen wollen – nicht um als „Helden in die Geschichte einzugehen“, sondern um das „Wort Jesu und seiner Nachfolge im eigenen Leben Raum zu geben“. „Weil da einer unsere Herzen berührt hat, weil da einer zu uns gesagt hat: Ihr seid meine Freude, ohne auf den vorausgehenden Verweis zu verzichten, dass Freundschaft Lebenshingabe beinhaltet.“

Für die Priesterweihe gibt es einen eigenen liturgischen Ablauf. Zu Beginn der Weiheliturgie wird der Kandidat vorgestellt. Der Regens richtet die Bitte an den Erzbischof, dem Diakon die Priesterweihe zu spenden.

Nach dem Wortgottesdienst bekundet der Kandidat vor der Gemeinde seine Bereitschaft zur Übernahme dieses geistlichen Amtes und verspricht dem Erzbischof und seinen Nachfolgern Ehrfurcht und Gehorsam. Anschließend leitet die Allerheiligenlitanei zur eigentlichen Weihe über: Der Erzbischof und weitere bei der Weihe anwesende Priester legen dem Kandidaten in Stille die Hände auf.

Nach dem anschließenden Weihegebet des Erzbischofs folgen die sogenannten ausdeutenden Riten: das Bekleiden mit dem Messgewand, die Salbung der Hände mit Chrisam, das Überreichen von Kelch und Hostienschale für die Feier der Eucharistie sowie der Friedensgruß. Danach feiert der neugeweihte Priester zusammen mit dem Erzbischof die Eucharistie.

Aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie wurden die Riten bei der Priesterweihe in diesem Jahr unter Beachtung der Abstands- und Hygieneregeln erneut entsprechend angepasst. pef

