"Defi" für jeden Stadtteil von Lauda-Königshofen

Lauda-Königshofen. Zusammen mit der Bürgerstiftung hat die Stadt Lauda-Königshofen sich zum Ziel gesetzt, in jedem Stadtteil einen Defibrillator zu installieren. Die Spendenbereitschaft dafür war groß. Im Ernstfall kann das Gerät Leben retten. Nachdem in Unterbalbach bereits vor Monaten ein Gerät angebracht worden war, wurden nun elf weitere ausgehändigt. Sie sind von der Bedienung her von Laien leicht zu handhaben. Auch Kinder und Jugendliche sollen damit umgehen können.

AdUnit urban-intext1