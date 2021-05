Der Platz am Kloster in Gerlachsheim ist gerade erst neu gepflastert, die Fugen frisch verfüllt. Mit mehr als einer Million Euro wurden die geplanten Baukosten von rund 600 000 Euro deutlich überschritten. Doch seit kurzem steht erneut ein Bagger dort und hat ein Loch gerissen. Der Grund: Die Telekom will eine Störung am Telefonkabel der Nutzer im Kloster beheben.

Mit harschen Worten

...