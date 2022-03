Lauda-Königshofen. Ab sofort können rund 1005 weitere Haushalte in den Ortsteilen Königshofen, Lauda und Oberlauda noch schneller im Netz surfen. Das maximale Tempo steigt beim Herunterladen auf bis zu 250 Megabit pro Sekunde (Mbit/s). Denn die Telekom hat ihr Netz in Lauda-Königshofen weiter ausgebaut. Insgesamt können jetzt rund 5065 Haushalte die schnellen Anschlüsse nutzen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Damit haben Kunden einen superschnellen Anschluss für Streaming, Gaming, Filme, Homeschooling und Homeoffice gleichzeitig. Beim Heraufladen gibt es 40 Mbit/s statt 10 Mbit/s bei einem herkömmlichen VDSL-Anschluss. Das spart Zeit beim Verschicken von großen Datenmengen. Dafür hat die Telekom in Lauda-Königshofen in den Ortsteilen Königshofen, Lauda und Oberlauda neue Systemtechnik in acht grauen Kästen am Straßenrand eingebaut. Das sorgt für höhere Bandbreiten. „Wir haben den Datenturbo gezündet. Jetzt ist die Geschwindigkeit im Netz mehr als doppelt so schnell. Die 1005 neuen Internetanschlüsse können ab sofort online, telefonisch oder im Fachhandel gebucht werden“, sagt Hubertus Kischkewitz. pm

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2