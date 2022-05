Das Thema „Wein“ wird aufgegriffen

Lauda. Ab sofort ist die neue Freiluft-Kunst-Installation von Rudi Neugebauer von der Palette Neugebauer in der Marienstraße in Lauda zu bewundern. Gemeinsam mit Mitarbeitern des städtischen Bauhofs wurden die Objekte zum Thema „Wein“ in luftiger Höhe angebracht. Farbenfroh, schön anzuschauen und thematisch passend zur Weinstadt Lauda-Königshofen und zum kommenden Weinfest, das in diesem Jahr vom 17. bis zum 19. Junistattfinden wird.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Auch eine Kunstausstellung in der alten Spenglerei in der Marienstraße 3 lädt zu einem Besuch jeden Samstag/Sonntag bis zum 15. Mai ein. Über 30 Künstler stellen über 66 Werk aus. Der Eintritt ist frei.