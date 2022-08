„Das Richtige für den Wald tun“

Lauda-Königshofen. Zu einer Waldbegehung hatten der CDU-Stadtverband und die CDU-Fraktion im Gemeinderat eingeladen. Ziel war es, den interessierten Mitgliedern einen Einblick in die Waldarbeit zu geben, sich über die Herausforderungen zu informieren und über die aktuellen Themen zu sprechen. Daneben wurden konkrete Forderungen formuliert, wie die Waldarbeit der Zukunft aussehen muss.

Bei der Begehung im Walterstal informierte Revierförster Ulrich Stier über die aktuellen Themen: „Für die Lebensqualität unserer Bevölkerung sind die heimischen Wälder von existenzieller Bedeutung. Sie sorgen für Frischluftströme, spenden Schatten und sorgen für Abkühlung durch Verdunstung. Für den Erhalt der Biodiversität von Flora und Fauna sind sie unverzichtbar. Nicht zuletzt verhindert der Erhalt der Wälder zusätzliche CO2-Emissionen in die Atmosphäre.“ Umso bedrohlicher seien die Folgen der Erwärmung und der Trockenheit der letzten Jahre. Die Schäden der Bäume durch die extreme Trockenheit, Hitzeperioden sowie Orkane würden zunehmen. Die Bäume würden zunehmend ihre Widerstandsfähigkeit verlieren und seien anfällig für Sekundärschädlinge wie Schadinsekten (Borkenkäfer) und Pilzbefall, die in den meisten Fällen das Absterben zur Folge hätten. „Die Entnahme der Bäume im Wald führt zu mehr Lichteinfall“, erläuterte der Förster den Interessierten.

„Unsere vielfältigen Waldökosysteme müssen deshalb so gestärkt werden, dass sie widerstandsfähiger gegenüber klimatischen Veränderungen und witterungsabhängigen Extremsituationen werden. Unser Ziel ist nicht mehr die Gewinnabführung eines Wirtschaftswaldes um jeden Preis, sondern natürlich auch die Stärkung der natürlichen Waldfunktionen“, so Fraktionsvorsitzender Marco Hess. Er unterstrich auch, dass vor Ort durch den Forst schon der richtige Weg eingeschlagen wurde. In vielen Punkten sei man schon heute – abgesehen von Trends – gut und breit aufgestellt für die Zukunft.

„Fichte und Esche haben in unserer Heimat schwere Probleme. Auch die Buche wird sich örtlich schwer tun. Dagegen ist und bleibt die Eiche an vielen Standorten die Hauptbaumart. Nötig sind aber auch neue Baumarten: seltene heimische wie Elsbeere oder Speierling, Nussbaumarten, Esskastanie oder gut erforschte nicht-heimische wie Douglasie oder Tulpenbaum. Klimatisch sei die Eiche natürlich für die hiesige Raumschaft einfach der richtige Baum. Es gelte aber wie so oft auch beim Forst nicht „Trends“ hinterherzulaufen, sondern das Richtige für den Wald zu tun.

Stadtrat Dominik Martin wollte wissen, wie sich die Klima- und trockenheitsbedingte Entwicklung der Baumschäden und des Baumverlusts sowie das künftige Risikopotential für den Wald auswirken. Laut Martin müsse es beim Waldumbau und dem künftigen Einsatz von Stadtbäumen darum gehen, den Wald und die Stadtbäume unter den Bedingungen von Klimaerwärmung und damit einhergehender Trockenheit zu erhalten. Zusätzliche Kosten für kurz-, mittel- und langfristige Erhaltungs-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen sollten im Gemeinderat diskutiert werden.

Weitere Themen beim Rundgang waren ein Einschlagstopp beziehungsweise deutliche Minderung des Einschlages bei gesunden alten Bäumen und stattdessen unverzüglicher Einschlag bei kranken Bäumen, naturschonende Verfahren zur Verhinderung der Ausbreitung von Neophyten oder Bodenschutz durch schonende Verfahren bei der Waldarbeit. Abschließend stellte Stier auch heraus, dass es ein „klares Bekenntnis“ zu den heimischen Wildtieren und einem dazugehörigen artenreichen Wald, der den sich wandelnden Bedingungen Zug um Zug angepasst werden muss, gibt.

„Durch die Schaffung von ausreichend Ruhezonen und artgerechten Lebensräumen ist für ein Miteinander von Wald und Wild zu sorgen“, meinte auch Steffen Märtsch. Stier betonte, dass die Stadt im Übrigen bereits vor Jahren 30 Hektar Wald aus der Fläche herausgenommen hat (über die gesamte Gemarkung) – als Waldrefugium. Ein wichtiger Punkt sei die Kommunikation, so Hess, um die Arbeit im Forst noch transparenter zu machen.

„Und ansonsten kann man mich als Förster auch immer einfach direkt ansprechen“, so Stier.