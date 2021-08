Das Ferionprogramm in Lauda-Königshofen: Kreativ und informativ

Lauda-Königshofen. Das Ferienprogramm in Lauda-Königshofen verspricht weiterhin viel Spaß, Kreativität und Sport. Ebenso kreativ und bunt geht es am Mittwoch, 25. August, jeweils von 10 bis 12 Uhr sowie von 13.30 bis 15.30 Uhr zu. Mit Aquarellfarben und Ölkreide werden Landschaften in Szene gesetzt. Rudi Neugebauer, der die Veranstaltung anbietet, freut sich schon auf eine kunterbunte Zeit mit kreativen Künstlern ab acht Jahren. Treffpunkt ist im Innenhof der Palette (Rathausstraße 21, Lauda). Die Teilnehmer sollen 15 Minuten vorher da sein. Am Donnerstag, 26. August, kann man mit Rudi Neugebauer an zwei Terminen, von 10 bis 12 Uhr sowie von 13.30 bis 15.30 Uhr, wunderbare Schmucksteine aus Speckstein nach individuellen Vorstellungen herstellen. Jeder Teilnehmer kann sich kreativ austoben. Es wird ein Kostenbeitrag erhoben. Anmeldungen per Telefon 0175/817570 oder E-Mail unter info@palette-neugebauer.de.

Wer Lust auf eine Stadtführung der etwas anderen Art hat, sollte sich die „Kultour“ nicht entgehen lassen. Viele Fragen stehen bei der KulTOUR im Vordergrund, einem Angebot von Mobile Jugendarbeit und Stadt Lauda-Königshofen. Wer mitmachen möchte, benötigt lediglich ein Smartphone und die kostenlose App „Actionbound“. Wer dann den QR-Code scannt, der auf einer Tafel auf dem Markplatz zu finden ist, kann direkt mit dem Rundgang beginnen. Das Handy führt den Entdecker zu zahlreichen Sehenswürdigkeiten. Damit man schnell und bequem zu allen Orten gelangt, zeigt ein Pfeil auf dem Handy stets die Richtung an, die man einschlagen muss. Vorausgesetzt wird lediglich eine mobile Datenverbindung und eine aktivierte Standorterkennung per GPS.

Für Abwechslung sorgt eine Mischung aus Quizfragen, Schätzaufgaben und vielem mehr. Am Narrenbrunnen gilt es sogar, die Tauglichkeit als „Strumpfkapp“ unter Beweis zu stellen. Zwischendurch warten immer wieder kurze Erklärungen auf die Teilnehmer.

Die virtuelle Schnitzeljagd wird am Donnerstag, 26. August, ab 16.30 Uhr gemeinsam begangen, kann aber auch jederzeit selbst ausprobiert werden. Veranstalter ist die Mobile Jugendarbeit Lauda-Königshofen.

