Das Ehepaar setzte in der Eisenbahnerstadt viele Akzente

Lauda. Das waren noch Zeiten – oder wie sich die Zeiten ändern: Mitte der 1950er Jahre steckte das Fernsehen noch tief in den Kinderschuhen. Es gab gerade einmal ein Programm und nahezu keine entsprechenden Geräte. Um bewegte Bilder zu sehen, ging man daher ins Kino. So auch Karlheinz Wobser, der damals kaum einen flimmernden Streifen verpasste und somit zu den Stammbesuchern des Filmtheaters im „Goldenen Stern“ zählte. Hier begegnete er erstmals Gudrun Schüssler; endgültig „funkte“ es bei einer Tanzveranstaltung im gleichnamigen Gasthof am Dreikönigstag 1957. Schließlich folgte am Silvesterabend 1960/61 die Verlobung. Wenige Monate später, am 27. Oktober 1961, heirateten Karlheinz und Gudrun Wobser in Tauberbischofsheim standesamtlich sowie tags darauf kirchlich in der dortigen St.-Sebastianus-Kapelle.

Wenn somit das längst in Lauda heimische Jubelpaar am heutigen Mittwoch das Fest der diamantenen Hochzeit feiert, dürften die einzelnen Stationen in diesen inzwischen 60 Jahren wohl wie eine Art Film vor dem geistigen Auge ablaufen: So zur Gattin Gudrun, geboren unter ihrem Mädchennamen Schüssler am 2. Dezember 1938 in Bad Buchau am Federsee. Zusammen mit ihren Eltern und Geschwistern übersiedelte sie kurz vor Kriegsende nach Tauberbischofsheim, dem Geburtsort ihres Vaters Paul Schüssler. Fast nur logisch, dass die Eltern, die bereits im Elsass ein Lichtspieltheater betrieben hatten, nun im „Badischen Hof“ in der Kreisstadt erneut ein Kino gründeten, gefolgt wenig später von einem Ableger im Gasthof „Goldener Stern“ in Lauda.

Die familiäre Zuordnung war hier klar geregelt: Während ihr Bruder Paul für den jeweiligen Filmwechsel sorgte und dabei mit seinem Lieferwagen die schweren Spulen von Frankfurt in die verschiedenen Kinos innerhalb des gesamten unterfränkischen Gebietes und wieder zurück transportierte, organisierte Gudrun den gesamten Service und erledigte gleichzeitig die im kaufmännischen Bereich anfallenden Arbeiten. Das Rüstzeug dazu erhielt sie durch die zuvor erfolgreich absolvierte Höhere Handelsschule in Tauberbischofsheim.

Auf Umwegen nach Lauda gekommen war dagegen der am 28. Juni 1936 in Dresden geborene Karlheinz Wobser, und zwar gemeinsam mit seinen Eltern und Geschwistern 1955 durch die Flucht in die Bundesrepublik. 1956 gründete sein Vater Dr. Rudolf Wobser das Messgeräte-Werk Lauda, in dem sich Karlheinz als erster Mitarbeiter und zunächst quasi als „Multifunktionär“ betätigte. Die entsprechenden Fähigkeiten hatte er sich während eines Praxissemesters als Student der Fachrichtung Maschinenbau der Technischen Hochschule Dresden erworben, was ihm seiner Aussage nach anfangs sichtlich nutzte.

Bereits 1958 startete Karlheinz Wobser beim Unternehmen Linde in Sürth bei Köln, einer auf dem Kältegebiet international renommierten Firma, eine intensive Traineephase im Sektor Tiefkältetechnik. Die hierbei angeeigneten Kenntnisse befähigten ihn später, in der väterlichen Fabrik kältetechnische Apparate und Komponenten zu entwickeln.

Nach dem Tod des Vaters 1977 übernahm er zusammen mit seinem Bruder Dr. Gerhard Wobser als geschäftsführender Gesellschafter die Geschäftsleitung. In einer außerordentlichen und bewegenden Betriebsversammlung im Januar 2003 verabschiedete sich Karlheinz Wobser von seiner Belegschaft nach mehr als 47-jähriger Tätigkeit in den Ruhestand. Die Beschäftigten würdigten dabei ihren ehemaligen Chef für die gute Zusammenarbeit.

Neben seinem betrieblichen Wirken engagierte sich der nunmehr 85-Jährige ehrenamtlich auf verschiedene Weise. So gehörte er über viele Jahre hinweg dem Verwaltungsrat der Sparkasse Tauberfranken an, fungierte als Handelsrichter beim Landgericht Mosbach und besaß Sitz und Stimme in der Vertreterversammlung der AOK – nicht zu vergessen die Mitgliedschaft in zahlreichen Vereinen von Lauda sowie der Umgebung.

Wie er heute anmerkt, bildete die Überreichung der Staufer-Medaille durch den damaligen Minister Professor Dr. Wolfgang Reinhart (MdL) im Auftrag des Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg aus Anlass des 50-jährigen Bestehens der Firma im Juni 2006 die Krönung einer erfolgreichen langjährigen beruflichen wie ehrenamtlichen Tätigkeit.

Auf der anderen Seite erfuhr die mittlerweile 60-jährige Ehe die Krönung durch die drei Töchter Andrea, Gabriele und Ulrike, die seit langem mit eigenen Familien in Lauda wohnen, vervollständigt durch deren zusammen vier Kinder, die es nach abgeschlossener Berufsausbildung allerdings nach außerhalb des Taubertales verschlug.

In der einstigen Eisenbahner- und jetzigen Weinstadt verfolgten die nun feiernden Eheleute zunächst über viele Jahre unterschiedliche Interessen in der Freizeit. Während sich Gudrun als aktive Spielerin und Vorstandsmitglied im Tennis einbrachte, erhob sich Karlheinz als Hobbypilot beim Luftsportverein Unterschüpf in die Lüfte, bevor sie sich später als gemeinsame Leidenschaft dem Golfen widmeten.

„Leider sind inzwischen altersbedingt kraft- und konditionserforderliche Freizeitbeschäftigungen nicht mehr möglich“, bedauern beide, die daher auch auf eine spezielle „Hochzeitsreise“ verzichten, nicht jedoch auf eine „kleine bescheidene Feier“ im engsten Familienkreis.

Den sicherlich zahlreichen Glückwünschen schließen sich die FN an. bix