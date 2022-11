Das Aus der Sachsenhalle in Sicht?

Sachsenflur. Im Lauda-Königshöfer Stadtteil Sachsenflur wird seit geraumer Zeit über die Zukunft der Sachsenhalle diskutiert. Sie sei in die Jahre gekommen, teilt Ortsvorsteher Andre Zahner im Gespräch mit den Fränkischen Nachrichten mit. Eine Sanierung sei äußerst kostspielig, vor allen Dingen aus energetischer Sicht und hinsichtlicht der Barrierefreiheit. Hierfür müsste nämlich eine enorme Stange Geld in die Hand genommen werden. In der Kommune selbst und auch in der Stadtverwaltung stellt man sich die Frage, ob solch eine Investition nachhaltig noch vertretbar wäre.

In der Gegenwart werde die Sachsenhalle trotz ihres eher bescheidenen Zustandes immer noch rege in Anspruch genommen – etwa für Aufführungen der örtlichen Theatergruppe, für das Tischtennistraining des TV oder für Versammlungen. In diesem Zusammenhang müsse allerdings betont werden, so der Ortsvorsteher, dass die Küche nicht mehr zeitgemäß sei und die sanitären Anlagen sich im Kellergeschoss befänden, man den Gang dorthin gebückt nutzen müsse, weil er recht niedrig sei.

Alternative hinter dem Rathaus?

Als Alternative für künftige Events aller Art biete sich das Areal hinter dem Rathaus, wo sich auch der evangelische Gemeindesaal befinde, erklärt Andre Zahner. Hier gebe es Bestrebungen von der evangelischen Kirche, das Gebäude abzustoßen. Vonseiten der Stadtverwaltung bestehe ein Interesse, dieses Areal zu erwerben, um dort barrierefreie Räumlichkeiten zu errichten, die für Versammlungen und Feste, aber auch als Wahllokal nutzbar wären.

Noch keine Entscheidung gefallen

Er persönlich, so Zahner gegenüber unserer Zeitung, favorisiere die Alternative hinter dem Rathaus. Allerdings sei im fünfköpfigen Ortschaftsrat noch keine eindeutige Entscheidung getroffen worden. Hier warte man noch auf Unterlagen vonseiten der Stadtverwaltung, aus denen hervorgehe, was denn künftig denkbar und möglich sei. Einig sei man sich darin, dass eine zukunftsorientierte und nachhaltige Lösung gefunden werden sollte, die allen Seiten gerecht werde. Und er sei überzeugt, dass dies auch möglich sei. Was das künftige Tun der Theatergruppe angehe, habe sich bereits eine Alternative aufgetan. „Die evangelische Kirchengemeinde hat durch den Pfarrer bereits verlauten lassen, dass er sich gut vorstellen kann, die Pfarrkirche zum Beispiel für Aufführungen zur Verfügung zu stellen“, erklärt das Dorf-Oberhaupt abschließend.