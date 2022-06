Das 125-jährige Bestehen der Skapulierbruderschaft wird gefeiert

Oberlauda. Die Pfarrgemeinde Oberlauda begeht am Sonntag, 10. Juli, mit dem Fest zu Ehren der Mutter Gottes vom Berge Karmel, dem „Skapulierfest“, den höchsten örtlichen Marienfeiertag im Kirchenjahr. In diesem Jahr ist dieses Fest mit zwei weiteren Jubiläen verbunden, dem 125-jährigen Bestehen der „Skapulierbruderschaft“ und dem 120-jährigen Bestehen dieses Festes in Oberlauda. Die im Karmelitenorden gepflegte Marienverehrung hängt mit dem Ursprung des Ordens zusammen. Er basiert auf einer Gruppe von Eremiten, die wohl schon seit altchristlicher Zeit auf dem Berg Karmel nach dem Vorbild des Propheten Elija und seiner Schüler ein asketisches Leben führten. Sie deuteten eine kleine Wolke, die nach einer langen Dürre vom Meer aufstieg und den rettenden Regen ankündigte (1 Kön 18,44) als ein Bild der Mutter des Herrn. Die Verehrung der Heiligen Jungfrau unter dem Titel „Unsere Liebe Frau vom Berge Karmel“ nahmen die Eremiten auch mit nach Europa, als sie im 13. Jahrhundert vor den Sarazenen fliehen mussten. Nach Überlieferung soll Maria dem Ordensgeneral Simon Stock das „Skapulier“ übergeben haben. Daher auch die Bezeichnung „Skapulierfest“

Von Anfang an pilgerten die Oberlaudaer nach Würzburg zu den „Rheurern“, den dortigen Karmeliten, um mit ihnen dieses Fest zu feiern. Sie erreichten damit auch, eine eigene Marienbruderschaft zu gründen. Das Erzbischöfliche Ordinariat in Freiburg stimmte diesem Ansinnen 1897 zu und am 15. Juli dieses Jahres wurden nachmittags im Rahmen einer Marienandacht die ersten Mitglieder in die neue Bruderschaft mit der Überreichung des Skapuliers aufgenommen.

Für die Mitgliedschaft stand und steht die Bereitschaft, Maria in einem täglichen Gebet zu verehren und die großen Werke der Barmherzigkeit zu unterstützen. Mitglieder waren und sind nicht nur Pfarrangehörige aus Oberlauda, sondern auch aus der näheren und weiteren Umgebung.

1902 wurde das Skapulierfest kirchen- und staatsrechtlich genehmigt. Eine entsprechende Stiftung übernahm, leider nur bis zur Währungsreform 1922, die Finanzierung der mit dem ganzen Festtag verbundenen Aufwendungen.

Am Sonntag ist um 10.30 Uhr ein Festgottesdienst mit anschließenden eucharistischer Prozession (ohne Altäre) auf der üblichen Prozessionsstrecke, mitgestaltet von der Musikkapelle. In der Eucharistiefeier ist die Aufnahme in die marianische Skapulierbruderschaft möglich. Symbolisiert wird diese mit der Überreichung des Skapuliers (lat. scapularium, Schulterkleid), das den Überwurf über die Tunika einer Ordenstracht darstellt. erha