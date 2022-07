Dampflok gewaschen und aufpoliert

Lauda. Nach einer größeren Waschaktion zeigt sich die Dampflok in Lauda wieder in frischem Glanz. Der Vorstand der Dampflokfreunde hat nun mit Unterstützung einiger Jugendlicher das 1978 errichtete Denkmal vom Staub der letzten Pandemiejahre befreit und komplett gewaschen. Für den bevorstehenden Tag der offenen Dampflok am Sonntag, 7. August, ist sie jetzt herausgeputzt und auf Hochglanz poliert. Wer zwanglos bei den Aktionen der Dampflokfreunde mitmachen will, kann sich jederzeit gern in die lose Interessengemeinschaft einreihen. Die Dampflokfreunde fühlen sich der vorherigen Generation verpflichtet und wollen diesen historischen Zeitzeugen erhalten. bild: Dampflokfreunde

