Coronabedingt zuletzt sehr viele Einschnitte

Oberlauda. Auch wenn in den zurückliegenden Monaten praktisch kein Vereinsleben stattgefunden hat und die einzelnen Tätigkeitsberichte deshalb erwartungsgemäß recht dürftig ausfallen, haben sich die Mitglieder des Tischtennisvereins Oberlauda offensichtlich auf die Jahreshauptversammlung gefreut.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden Volker Dorstewitz gedachte man mit einer stillen Minute den verstorbenen Mitgliedern Erich Stephan und Friedbert Umminger.

Auch wenn im Verein wenig passiert, die Jahre der Mitgliedschaften laufen dennoch weiter und so war die Ehrung langjähriger und verdienter Mitglieder ein wichtiger Programmpunkt in der Tagesordnung. Ausgezeichnet wurden Daniela Ambach, Thomas Stolze, Uwe Arbinger, Sascha Vonier, Angelika, Marcel und Volker Dorstwitz für zehn Jahre mit der Verdienstnadel in Bronze, Peter Schneider für 25 Jahre mit der Verdienstnadel in Silber und Reiner Zürn für 40 Jahre mit der Verdienstnadel in Gold.

Der Bericht des Schriftführers Reinhard Haas fiel danach sehr kurz aus. Zwischen der letzten Hauptversammlung 2020 und einer Vorstandssitzung Mitte Juli lagen immerhin 50 Wochen Leerlauf. Es kann jetzt eigentlich wieder nur noch besser werden – und dementsprechend positiv sind auch die Erwartungen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Tut sich sportlich und gesellschaftlich nichts, bleibt wahrscheinlich auch die finanziell Seite überschaubar. Im von Melanie Obrecht in Vertretung des verhinderten Schatzmeisters Uwe Renk verlesenen Kassenbericht waren kaum Veränderungen in Vergleich zum Vorjahr aufgeführt.

Der Kassenprüfer Guido Klingert bescheinigte auch umgehend eine einwandfreie und korrekte Kassenführung.

Spielleiter Thomas Stolze erinnerte daran, dass wegen Corona nur sehr reduziert Sport möglich gewesen war. Nach Abbruch der laufenden Spielrunde war beim Badischen Tischtennisverband auf Auf- und Absteiger verzichtet worden. Der TTV Oberlauda startet mit zwei Mannschaften und den bewährten Aktiven in die neue Saison.

Nicht besser sieht es im Nachwuchsbereich aus. Jugendleiter Christoph Löffler musste sogar auf die Durchführung eines Turniers im Rahmen des Ferienprogramms der Stadt Lauda-Königshofen verzichten.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Für Volker Dorstewitz hat die Einhaltung und Umsetzung der aktuellen Auflagen im Sport- und Vereinsbetrieb oberste Priorität und der TTV steht in dieser Beziehung vorbildlich da. Immerhin wurde ein eigens ausgearbeitetes Hygienekonzept den Erfordernissen entsprechend immer wieder modifiziert. Er erläuterte noch einmal die hygienischen Handhabungen im Trainings- und Spielbetrieb und verglich sie mit den Entscheidungen des Staffeltages. Wo nötig, kündigte er Angleichungen an.

Für dieses Jahr plant der Tischtennisverein noch sein traditionelles vereinsinternes Turnier am 20. November und die Weihnachtsfeier am 4. Dezember. Die letztendliche Entscheidung darüber liegt allerdings bei der Entwicklung der Corona-Pandemie.

Einer Entlastung des Vorstands stand am Ende der einzelnen Berichte nichts mehr im Wege. Sie wurde von Michael Fading beantragt und einstimmig erteilt.

Udo Balbach berichtete abschließend noch von einer Zusammenkunft aller örtlichen Vereine und erläuterte die dabei etwas geänderten Nutzungsbestimmungen für den Vereinsraum und die angeschlossene Küche.

Im kommenden Jahr sind ein Ausflug auf den Mannheimer Maimarkt geplant und ein Mehrtagesausflug vorgesehen. Aber die Durchführbarkeit entscheidet aber einmal mehr Corona. erha