Lauda-Königshofen. Die hat in Kooperation mit der Stadtapotheke O’Vita sowie lokalen Hilfsorganisationen eine Corona-Teststation in der Tauber-Franken-Halle in Königshofen eingerichtet. Die Schnellteststelle steht seit 16. März zur Verfügung.

Einlass- und testberechtigt sind grundsätzlich nur Einwohnerinnen und Einwohner aus Lauda-Königshofen.

Für die Karwoche gelten folgende Testzeiten: Montag, 29. März, 9 bis 11 Uhr, Dienstag 30. März, 17 bis 20 Uhr, Mittwoch, 31. März, 9 bis 11 Uhr, Donnerstag, 1. April, 15 bis 18.30 Uhr, Karfreitag geschlossen, Samstag, 3. April, 9 bis 12 Uhr.

Die kostenlosen Tests erfolgen ausschließlich nach vorheriger Anmeldung unter Telefon 09343/5017777.

Die Anmelde-Hotline ist in der Karwoche wie folgt besetzt: Montag bis Donnerstag von 8 bis 12 Uhr, Montag und Dienstag zusätzlich von 14 bis 16 Uhr sowie Donnerstag von 14 bis 18 Uhr. Einlass ist nur mit medizinischem Mund-Nasen-Schutz oder FFP2-Maske erlaubt. Ein Personalausweis ist mitzubringen.

Bei negativem Testergebnis wird eine entsprechende Bescheinigung ausgestellt. Parkmöglichkeiten bestehen am Messegelände.