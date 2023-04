Christine Schelhaas seit 25 Jahren VHS-Leiterin

Lauda-Königshofen. Christine Schelhaas lebt das Prinzip der Volkshochschulen. Bereits während ihrer Schulzeit nutzte sie die vielfältigen Angebote der Erwachsenenbildung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Seit 1988 ist sie Dozentin an verschiedenen Volkshochschulen in Baden-Württemberg. Die Kursleitertätigkeit in Englisch, Französisch, Deutsch als Fremdsprache sowie Mathematik und EDV, umfasste dabei allgemeine Kurse für Erwachsene abends, Kinderkurse am Nachmittag, Schüler-Intensivkurse in den Ferien als auch Firmenschulungen.

Und immer wieder gab es auch Kontakte zu anderen Volkshochschulen im In- und Ausland. Seit Abschluss ihres Studiums in Fremdsprachen, Germanistik und Erziehungswissenschaften war sie überdies als Fortbildnerin und Trainerin für Lehrkräfte und Durchführung von Lehrerfortbildungen für verschiedene Einrichtungen, Behörden und Schulen tätig.

Vor 25 Jahren übernahm Christine Schelhaas die leitende Tätigkeit an der „vhs Mittleres Taubertal“. Ihr Wissen aus ihrem breit angelegten Studium, ihren vielfältigen beruflichen (Schul-/VHS-)Tätigkeiten als auch den eigenen Erfahrungen als VHS-Kursteilnehmerin über VHS-Dozentin zu VHS-Fortbildnerin hatte sie gut auf ihre pädagogische hauptamtliche Tätigkeit an der „vhs Mittleres Taubertal“ vorbereitet.

„Eine große Herausforderung war es anfangs, die VHS wieder auf eine auskömmliche Finanzbasis zu stellen“, erinnert sie sich. Denn die drastischen Zuschusskürzungen vom Land Baden-Württemberg und dem Main-Tauber-Kreis Mitte der 90er Jahre bedeuteten herbe Einschnitte und hatten den Rotstift in allen Ausgabenbereichen angesetzt.

Umstrukturierungen und eine konzeptionelle Neuausrichtung, mit denen die Mitgliedskommunen gewonnen wurden, „ihre“ VHS weiterhin nachhaltig ideal und finanziell zu unterstützen, konnte die Institution wieder zukunftsfähig aufgestellt werden.

In den Folgejahren entwickelte sich die „vhs Mittleres Taubertal“ zu einer professionellen und qualifizierten Weiterbildungseinrichtung. Das Kursangebot wurde immer wieder neu an die aktuellen gesellschaftlichen und politischen Bedürfnisse ausgerichtet und erfolgreich umgesetzt. So erwies sich die „vhs Mittleres Taubertal“ bereits in den 90er Jahren als verlässlicher Schulungspartner für die Vermittlung von Deutschkenntnissen für Spätaussiedler und Kontingentflüchtlinge.

Ende der 90er stand der große EDV-Boom und die Jahrtausendwende bevor. Auch hier reagierte die VHS und ihre Dozenten schnell und kompetent und stellte unter Leitung von Christine Schelhaas ein umfassendes Qualifizierungsangebot für die breite Bevölkerung als auch für die örtlichen Firmen bereit.

Nicht nur dafür gab es Lob von Dr. Lukas Braun. Der Bürgermeister von Lauda-Königshofen ist gleichzeitig Vorsitzender der „vhs Mittleres Taubertal“. An Schelhaas gerichtet fuhr er fort: „Sie sind uns eine sehr geschätzte Mitarbeiterin, die sich weit über das normale Maß für die VHS einsetzt. Ich wünsche mir, dass sie uns noch lange erhalten bleiben“.

Als engagierte Weiterbildnerin ist sich Schelhaas sicher, dass eine gute und erfolgreiche Qualifizierung von heutigen und künftigen Arbeitnehmern für die Gesellschaft und die Arbeitswelt von großer Bedeutung ist. Gesellschaftlich wichtige Aufgaben erfüllt die „vhs Mittleres Taubertal“ auch bei der Sprachschulung und durch Vermitteln von gesellschaftlichem Wissen von Migranten und Geflüchteten seit jeher. In der Flüchtlingswelle ab 2013 konnte die „vhs Mittleres Taubertal“ quasi über Nacht ein hochwertiges und dezentral angelegtes Bildungsprogramm für die Geflüchteten und andere Migranten aufbauen. Viele fachlich qualifizierte Lehrer konnten gewonnen werden. Dass dies so schnell und hervorragend klappte, darauf blickt Schelhaas heute mit Stolz zurück. Mit großem Engagement setzt sie sich auch jetzt in der neuen Flüchtlingswelle dafür ein, zusammen mit ihrem Team und den Lehrkräften und ehrenamtlichen Mitwirkenden den ankommenden Menschen schnell und gezielt beim Wissenserwerb und der hierzu notwendigen Bürokratie zu helfen. Ein weiteres Ziel ihrer Tätigkeit ist die Digitalisierung der VHS und der Ausbau von digitalen Bildungsangeboten. Für das Frühjahr-/Sommer-Semester wurde das Online-Angebot bei Allgemeinbildung und der KinderUni weiter ausgebaut. pm