Lauda-Königshofen. Die Post-Filiale in Königshofen wird künftig von Ilenia Stennardo weiterbetrieben. Zu finden ist sie im Fachgeschäft für italienische Feinkost „Antichi Sapori d’Italia“. Lange Zeit stand sie mit ihrem Verkaufsstand im Gewerbegebiet von Königshofen. Dort wurde es langsam zu eng für die umtriebige Unternehmerin.

In Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderung der Stadt Lauda-Königshofen machte man sich auf die Suche nach einem anderen geeigneten Standort und fand ihn in der Hauptstraße 37, gegenüber vom alten Rathaus. Für Ilenia Stennardo sollte es unbedingt Königshofen bleiben, hier fühlt sie sich wohl und hat sich einen großen Kundenkreis erschlossen. Ein Umzug in eine andere Stadt kam für die aus der Nähe von Asti in Italien stammende Unternehmerin nicht in Frage.

Nach kurzem Umbau ist hier nun ein Café mit Verkauf von frischen Lebensmitteln aus Italien und lokalen Erzeugern der Region entstanden. Zusätzlich gibt es italienische Feinkost und weitere Leckereien zum Genießen.

Bei der offiziellen Eröffnung freute sich Bürgermeister Dr. Lukas Braun, dass wieder ein Nahversorger im Ortskern von Königshofen angesiedelt werden konnte.

Zudem werde Ilenia Stennardo die Post-Filiale weiterführen und fungiert zukünftig auch als Annahmestelle für die Reinigung Norge, die nach der Geschäftsaufgabe des Kaufhauses Kemmer nun wieder einen Anlaufpunkt in Königshofen hat.

Braun nannte das neue Geschäft „ein charmantes Stück Nahversorgung“ und wünschte Ilenia Stennardo viel Glück für die Zukunft. stv