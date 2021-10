Chancen, Nöte und Herausforderungen

Allein die Tatsache, wieder in Präsenz zusammenzukommen, war für viele Mitglieder des TC Königshofen fast schon ein kleines Fest. Dass sie ihrem Verein treu sind und bleiben, ist für sie Ehrensache.

Königshofen. „Auch eineinhalb Jahre nach Ausbruch halten die Auswirkungen der Corona-Pandemie unseren Verein außerordentlich auf Trab.“ So lauten Bilanz und derzeitiger Ausblick von Waltraud Grünewald, Vorsitzende des TV Königshofen. Umso wichtiger war das Signal, das rund 80 Vereinsmitglieder, drei Stadträtinnen und Stadträte und Bürgermeister Dr. Lukas Braun mit ihrer Anwesenheit sendeten: Dass ihnen der Verein, sein Engagement und seine Angebote am Herzen liegen.

Dass die gewohnten Übungsstunden sowohl im vergangenen als auch in diesem Jahr häufig nur eingeschränkt stattfinden konnten, der Aufwand für die Ehrenamtlichen sich dabei aber erhöhte, machten die Berichte von Waltraud Grünewald sowie der jeweiligen Spartenleiter gleichermaßen deutlich.

„Zum Opfer gefallen“, war dabei ein häufig gebrauchter Ausspruch: Die Familienwanderung, das Zeltlager, Wettkämpfe, Fortbildungen, selbst die Königshöfer Messe und zeitweise sogar der Trainingsbetrieb fanden nicht wie gewohnt statt. Kreativ suchten die Ehrenamtlichen nach Lösungen: Es gab Online-Training und Gymnastikstunden im Freien, ein digitales Kinderturnabzeichen und Sportabzeichen-Treffs mit Abstand.

Wanderungen wurden detailliert beschrieben und schriftlich zur Verfügung gestellt. Am Messemarkt wurde in beiden Pandemie-Jahren ein angepasstes Programm mit Bewirtung geboten. Übungsleiter bildeten sich digital weiter und Sitzungen fanden virtuell statt.

Doch natürlich versuchte der Verein trotz allem, so viel gemeinsamen Sport vor Ort zu ermöglichen wie möglich. Oberturnwartin Gerlinde Hönig und Oberturnwart Markus Engert legten in ihren Berichten dar, wie aufwendig das zum Teil war. „Trotzdem bleibt die Erkenntnis, dass es die Gemeinschaft ist, die den Vereinssport ausmacht. Immer, wenn wieder in der Gruppe und in Präsenz trainiert werden konnte, haben wir strahlende Augen gesehen – von den Kindern bis hin zu den Senioren“, so Hönig.

Folgen ungewiss

Besonders schwer hatten es die Handballer, wie Grünewalds Co-Vorsitzender Martin Frank für die HG Königshofen-Sachsenflur berichtete. „Mannschaftssport und Kontaktbeschränkungen – das verträgt sich einfach nicht“, stellte er fest. Deprimierend sei die Zeit gewesen und noch immer wisse man nicht, welche langfristigen Folgen die Lockdowns nach sich ziehen werden. „Wir hoffen, dass unsere jahrelange Aufbauarbeit im Erwachsenen-, Kinder- und Jugendbereich keinen dauerhaften Schaden erfährt und unser normales Vereinsleben langsam wieder Einzug hält“, resümierte auch Grünewald.

Darüber hinaus versuchte der Verein, aus der Not wo immer möglich eine Tugend zu machen: Die sportfreie Zeit wurde genutzt, um die Toilette im Sportbereich zu erneuern, die Maschinenhalle des Vereins zu entrümpeln und eine neue Webseite auf den Weg zu bringen. Generell könne man sagen, dass der Verein im Bereich Digitalisierung einen Sprung gemacht habe, virtuelle Sitzungen auch in Zukunft eine wichtige Ergänzung sein könnten. Weil Sport an der frischen Luft früher wieder möglich war, wurde auch eine neue Gruppe gegründet: Seit August dieses Jahres treffen sich die TV-Mountainbiker regelmäßig zu Touren. Nichtsdestotrotz war und ist es für den Turnverein Königshofen eine schwierige Zeit.Einige Mitglieder sind ausgetreten, neue kamen kaum hinzu. Dass viele Veranstaltungen, die normalerweise wirtschaftliche Erlöse generieren, nicht stattfanden, wirkte sich auch auf die Kassenlage aus, wie Kassenwartin Marianne Boger darlegte. Geplante Projekte im Sportbereich – etwa der Bau einer Boulder-Wand und die Anschaffung eines Ringe-Gerüsts für die männlichen Gerätturner – mussten daher verschoben werden. Ein Zuschuss der Günther Brandel Stiftung sorgt nun aber dafür, dass das Ringe-Gerüst zeitnah gekauft wird.

Unterstützung willkommen

Eine der größten Sorgen, die sich während der Pandemie noch verschärft hat, ist jedoch die Gewinnung von Ehrenamtlichen. „Wie beim Theater funktioniert auch ein Sportverein nur, weil hinter den Kulissen eine Unmenge an Arbeit geleistet wird, die das Publikum nicht sieht“, wählte die Vorsitzende eine passende Metapher. Der Verein wünscht sich daher weitere Unterstützung seiner Mitglieder: ein zweiter Kassenwart wäre wünschenswert sowie Personen, die sich um Themen wie Integration, Inklusion oder auch Datenschutz kümmern und Übungsleiter. „Wir können derzeit kaum mehr Mädchen aufnehmen“, hatte Oberturnwartin Gerlinde Hönig verkündet. Ein „sanfter Einstieg“ sei dabei in allen Bereichen möglich. Keiner müsse von Anfang an volle Verantwortung übernehmen, der Verein unterstütze und finanziere Fortbildungen und jeder könne sich dort einbringen, wo er eigene Stärken habe.

Erfahrungen sammeln

Dass es beim Engagement nicht aufs Alter ankommt, machte der Bericht von Sarah Endres deutlich, die für den Jugendvorstand sprach. Schon in jungen Jahren haben Vereinsmitglieder über ihn die Möglichkeit, eigene Ideen einzubringen und wertvolle Erfahrungen zu sammeln.

Lobende Worte für die Vereinsarbeit gab es auch von Bürgermeister Dr. Lukas Braun, der die Entlastung des Vorstandes vornahm. „Gut organisiert, rege und auf der Höhe der Zeit“, sei der TV Königshofen. Dass er sich über seinen Sport hinaus einbringe, habe erst kürzlich der Messe-Markt gezeigt. Nichts auszusetzen an der Kassenführung hatte Kassenprüfer Hugo Imhof, der die Entlastung empfohlen hatte.

Der Ausblick fiel etwas anders aus als gewöhnlich, denn die Ungewissheit, wie sich die Pandemie weiterentwickelt, lässt den Verein noch immer etwas verhaltener in die Zukunft blicken. So ist geplant, am 11. Dezember eine Weihnachtsfeier mit Turnschau zu veranstalten und auch für den Turnerball (12. Februar) und die Black-and-White-Party (26. Februar) laufen die Vorbereitungen.

Veranstaltungen geplant

Im März sollen in der Tauber-Franken-Halle die Winter-Mannschafts-Wettkämpfe des Main-Neckar-Turngaus stattfinden und auch eine Jugendfreizeit soll es spätestens 2023 wieder geben. Gerne würde der Verein sich zum Stützpunkt „Integration durch Sport“ des Badischen Sportbundes weiterentwickeln. Noch fehlt es an einer Person, die sich der Thematik annimmt. bog