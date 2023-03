CDU-Fraktion in Oberlauda auf Tour

Lauda. Im Vorfeld der letzten Fraktionssitzung der CDU-Fraktion im Gemeinderat wurde von den Kommunalpolitikern der Stadtteil Oberlauda besucht. Bei einem Ortsrundgang, zu welchem man auch die örtliche Bevölkerung eingeladen hatte, konnten verschiedene Thematiken vertieft werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Dabei machte ein Bürger auf die Probleme mit dem Bachlauf aufmerksam. Aufgrund der fehlenden Pflege und des starken Bewuchses habe sich der Wasserstand in den letzten Jahren immer weiter erhöht, so dass er in Verlängerung zur Vorstadtstraße demnächst insbesondere bei stärkeren Niederschlägen drohe, überzulaufen.

Gefahrenpotenzial vorhanden

Stadtrat Fabian Bayer gab zudem zu bedenken, dass wenn sich Teile des Bewuchses lösen, sich diese an den Gittern der Verdolung verfangen und so den Abfluss innerhalb des Bachbettes weiter behindern und so zu einem erhöhten Gefahrenpotenzial beitragen. Deshalb sei hier mit Blick auf den Hochwasserschutz, ein Ausbaggern des Bachbettes dringend notwendig.

Mehr zum Thema Mondfelder Ortschaftsrat tagte Kompromiss zur Bauplatzvergabe vorgeschlagen Mehr erfahren Vor-Ort-Besuch Wertheimer CDU im Gespräch mit Sachsenhäusern Mehr erfahren Feuerwehrabteilung Lauda zog Bilanz Auf Klaus Jockel folgt Jochen Klingert Mehr erfahren

Als weiteres großes Thema zeigte sich vor Ort die Baulandgewinnung. Aufgrund der Tallage Oberlaudas, gebe es wenige Möglichkeiten Bauplätze zu erschließen. Allerdings gibt es innerhalb des Ortes noch einige ungenutzte Flächen in privatem Besitz, die Möglichkeiten für Bauplätze bieten. Hier müsse man stets am Ball bleiben und mit den Eigentümern im Gespräch bleiben, um Lösungen zu finden, so Stadträtin Tamara Müller-Weiland.

Schöne Orte geschaffen

Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Dominik Martin bedankte sich bei den Teilnehmern für die Eindrücke aus dem Stadtteil. Erfreulich sei, dass es gelungen sei, in den vergangenen Jahren mit „Volapükplatz“ und dem „Mühlradplatz“ schöne Orte für die Bevölkerung zu schaffen. Jedoch habe man bei dem Rundgang auch festgestellt, dass aufgrund der schlechten Straßenverhältnisse – insbesondere in den Seitenstraßen – in der kommenden Zeit noch einiges an Sanierungsarbeiten zu tun sei, so Dominik Martin abschließend. pm