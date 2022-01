Caritas hat neue Behinderten-Werkstätte in Lauda in Betrieb genommen

Die Schrauben auf dem Tisch werden in durchsichtige Tütchen verpackt. Jede Menge Plastikkästen mit Material stehen griffbereit an der Seite. In kleinen Gruppen gehen die Beschäftigten ihrer Arbeit nach. Regale mit Arbeitsutensilien trennen die verschiedenen Bereiche. Die große Halle in der Werkstätte der Caritas im Tauberkreis im i_Park in Lauda wird seit Anfang des Jahres mit Leben erfüllt.

...