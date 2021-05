Bürgerstiftung hat Spendenaktion ins Leben gerufen

Lauda-Königshofen. Die Bürgerstiftung Lauda-Königshofen ruft zu Spenden zugunsten der von dem Gebäudegroßbrand am Pfingstsonntag in Lauda betroffenen Familie auf.

Bei dem Gebäudebrand wurden der Dachstuhl und die obere Etage des dreigeschossigen Gebäudes in der Becksteiner Straße in Lauda fast komplett zerstört. Zudem erlitten drei Personen zum Teil schwere Verletzungen. Das schwerbeschädigte Wohnhaus ist nach Angaben der Polizei bis auf Weiteres nicht bewohnbar. Der Sachschaden wurde nach ersten Schätzungen auf 300 000 Euro beziffert.

Kurzfristig haben Vorstand und Stiftungsrat der Bürgerstiftung auf eine Anregung von Bürgermeister Dr. Lukas Braun den Beschluss gefasst, einen entsprechenden Spendenaufruf starten.

„Der Vorstand der Bürgerstiftung Lauda-Königshofen ist wie sicher viele Mitbürger äußerst betroffen von dem verheerenden Brand, der die Familie geschädigt hat“, so Gerhard Glöckner, Vorsitzender der Bürgerstiftung, im Namen der beiden Mitvorstände Christian-Andreas Strube und Leo Köhler. Aufgabe der Bürgerstiftung sei es auch, in Not geratenen Menschen in der Stadt Hilfe zu leisten. „Deshalb starten wir diesen Spendenaufruf und bitten die Mitbürger, dieses Vorhaben zu unterstützen“, hebt Glöckner hervor.

„In dieser Situation gilt es, Mitbürgern und Nachbarn unbürokratisch und solidarisch beizustehen“, betont Dr. Lukas Braun, der sich gleich am Morgen der Brandkatastrophe am Einsatzort ein Bild von den Geschehnissen machte und danach den Kontakt zu der geschädigten Familie aufgenommen hat. „Ein solcher Schicksalsschlag kann jeden treffen.“ Braun dankte der Bürgerstiftung, dass der Gedanke eines bürgerschaftlichen Miteinanders hier in einer konkreten Hilfsmaßnahme sichtbar wird. Zu erfahren, dass im Ernstfall jemand da ist, der hilft – darauf kommt es jetzt an.“

Spenden können ab sofort auf eines der unten stehenden Konten entrichtet werden. „Für Spenden bis 300 Euro genügt ein Einzahlungsbeleg als Nachweis beim Finanzamt, für höhere Spenden stellt die Bürgerstiftung bei Angabe der Adresse eine Spendenbescheinigung aus“, erklärt Gerhard Glöckner.

Bereits Ende Dezember 2017 hatte die Bürgerstiftung eine Spendenaktion für die Geschädigten eines Gebäudegroßbrands in Oberbalbach in Gang gesetzt. Bei der damaligen Aktion konnten bis zum Frühjahr 2018 Spendenmittel in Höhe von etwa 14 600 Euro zur Unterstützung der Betroffenen generiert und weitergegeben werden.

Spenden werden auf das Konto der Bürgerstiftung Lauda-Königshofen bei der Sparkasse Tauberfranken, IBAN: DE29 6735 2565 0002 2168 02, BIC: SOLADES1TBB, oder bei der Volksbank Main Tauber eG, IBAN: DE86 6739 0000 0020 9727 18, BIC: GENODE61WTH, unter dem Stichwort „Wohnhausbrand Familie Hemm Lauda“ erbeten.